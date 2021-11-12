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İzmir BŞB hentbolda Avrupa sınavında - Son Dakika

İzmir BŞB hentbolda Avrupa sınavında

12.11.2021 11:18
İzmir BŞB hentbolda Avrupa sınavında

Hentbolda Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda Yunan rakibi A.E.S.H. Pylea'yı elemeyi başaran İzmir Büyükşehir Belediyespor, yarın son 32 turundaki ilk maçta Portekiz ekibi Madeira Andebol SAD'ı ağırlayacak.

Hentbolda Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda Yunan rakibi A.E.S.H. Pylea'yı elemeyi başaran İzmir Büyükşehir Belediyespor, yarın son 32 turundaki ilk maçta Portekiz ekibi Madeira Andebol SAD'ı ağırlayacak. Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

Daha önce 2009 yılında Challenge Kupası'nda ilk kez yarı final oynamayı başardığı Avrupa arenasında tarihindeki 41'inci maçına çıkacak İzmir BŞB, 20 Kasım'daki rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Rövanş maçı, Atlas Okyanusu'nda Afrika kıta sahanlığına yakın yer alan Portekiz'e bağlı Madeira Adaları'nda oynanacak.Rakibini eleyen takım son 16 ekip arasına kalacak.


Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir BŞB hentbolda Avrupa sınavında - Son Dakika Spor


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