İzmir BŞB Sutopu Takımı Namağlup Final 8'e Yükseldi - Son Dakika
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İzmir BŞB Sutopu Takımı Namağlup Final 8'e Yükseldi

İzmir BŞB Sutopu Takımı Namağlup Final 8\'e Yükseldi

İzmir BŞB Sutopu Kadın Takımı, Challenger Cup serisini namağlup tamamlayarak Final 8'e yükseldi.

11.11.2024 13:43
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Son Avrupa Şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı, Challenger Cup serisini namağlup kapatarak Final 8'e kalma başarısını gösterdi. İzmir BŞB, havuzda Challenger Cup'ta üçte üç yaparak sekizli finale kaldı. Sırbistan'ın Novi Sad ekibinin ev sahipliğinde yapılan organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyesi, grubundaki son maçında ev sahibi VK Vojvodina'yı farklı mağlup etti ve grup lideri olarak Final 8'e yükseldi. Maçtaki ilk periyodu 2-1 önde kapatan mavi-beyazlı ekip, devreye 6-3 galip girdi.

Üçüncü periyotta farkı arttıran İzmir Büyükşehir Belediyesi bu çeyreği 11-4 üstünlükle tamamladı. Etkili oyunu son çeyrekte de sürdüren ekibimiz havuzdan 13-8'lik skorla galip ayrıldı. Final grubu karşılaşmalarının yeri ve tarihi daha sonra belirlenecek. Challenger Cup'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi grubun ilk maçında İngiltere temsilcisi City Of Manchester'ı 12-6, 2'nci maçında ise Malta temsilcisi Sliema ASC'yi 23-2 mağlup etmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İzmir BŞB Sutopu Takımı Namağlup Final 8'e Yükseldi - Son Dakika

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