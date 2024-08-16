İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya gururu yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya gururu yaşattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Paris 2024 Olimpiyatları\'nda madalya gururu yaşattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü altyapısından yetişen sporcular Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya gururu yaşattı. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, başarılı sporcularıyla Türkiye'nin en iyi spor kulüpleri arasına adını yazdırmayı sürdürüyor.

16.08.2024 10:54  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü altyapısından yetişen sporcular Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya gururu yaşattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, başarılı sporcularıyla Türkiye'nin en iyi spor kulüpleri arasına adını yazdırmayı sürdürüyor. Milli takımlara ve altyapılara önemli bir kaynak olan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bir dönem bünyesinde ter döken sporcularla gurur yaşamaya devam ediyor. Son olarak uluslararası arenada boy gösteren Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda madalya sevinci yaşattı. Ferhat Arıcan ise paralel bar finallerinde beşinci oldu.

Bronz madalya aldı

Güreş altyapısında yetişen ve 2007-2015 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu olan Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı. Güreş branşının üç olimpiyat madalyalı sporcusu olan, 2016'da Rio Olimpiyatları'nda altın madalya, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalyayı boynuna takan Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yine bronz madalya kazandı ve aktif sporculuk hayatını sonlandırdı. Akgül, 2009-2012 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcusuydu.

Üç hareket sahip ilk sporcu

İzmir Büyükşehir Belediyesi jimnastik spor okullarından keşfedilen, "dünyada üç harekete sahip ilk sporcu" unvanını alan, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türk jimnastiğinin tarihteki ilk olimpiyat madalyasını elde eden Ferhat Arıcan, Fransa'daki olimpiyatlarda erkekler paralel bar aleti finallerinde beşinci oldu. Arıcan 2008-2016 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaydı.

Büyükşehir formasıyla 2012 mutluluğu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden aktif sporcu olduğu dönemde, 2012 Londra Paralimpik Olimpiyatları'nda judo branşında tatamiye çıkan sporcu Duygu Çete ise 57 kiloda bronz madalya kazanmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buse Tosun Çavuşoğlu, Taha Akgül, Türkiye, Paris, izmir, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya gururu yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
09:23 Yaptığı bağış başını yaktı Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak
18:38 Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silindi Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi
18:22 Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor! Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı
18:10 PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu’ya 7 maç men cezası verdi PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç men cezası verdi
17:46 Suçsuz yere 48 yıl hapis yattı Esaretin bedeli için ağızları açık bırakan tazminat Suçsuz yere 48 yıl hapis yattı! Esaretin bedeli için ağızları açık bırakan tazminat
17:38 Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
17:29 2 çocuk annesi genç kadın katiliyle yan yana toprağa verildi 2 çocuk annesi genç kadın katiliyle yan yana toprağa verildi
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
17:09 Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 12:06:29. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya gururu yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement