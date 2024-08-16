İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Paris 2024 Olimpiyatları\'nda madalya gururu yaşattı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü altyapısından yetişen sporcular Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya gururu yaşattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, başarılı sporcularıyla Türkiye'nin en iyi spor kulüpleri arasına adını yazdırmayı sürdürüyor. Milli takımlara ve altyapılara önemli bir kaynak olan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bir dönem bünyesinde ter döken sporcularla gurur yaşamaya devam ediyor. Son olarak uluslararası arenada boy gösteren Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda madalya sevinci yaşattı. Ferhat Arıcan ise paralel bar finallerinde beşinci oldu.

Bronz madalya aldı

Güreş altyapısında yetişen ve 2007-2015 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu olan Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı. Güreş branşının üç olimpiyat madalyalı sporcusu olan, 2016'da Rio Olimpiyatları'nda altın madalya, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalyayı boynuna takan Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yine bronz madalya kazandı ve aktif sporculuk hayatını sonlandırdı. Akgül, 2009-2012 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcusuydu.

Üç hareket sahip ilk sporcu

İzmir Büyükşehir Belediyesi jimnastik spor okullarından keşfedilen, "dünyada üç harekete sahip ilk sporcu" unvanını alan, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türk jimnastiğinin tarihteki ilk olimpiyat madalyasını elde eden Ferhat Arıcan, Fransa'daki olimpiyatlarda erkekler paralel bar aleti finallerinde beşinci oldu. Arıcan 2008-2016 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaydı.

Büyükşehir formasıyla 2012 mutluluğu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden aktif sporcu olduğu dönemde, 2012 Londra Paralimpik Olimpiyatları'nda judo branşında tatamiye çıkan sporcu Duygu Çete ise 57 kiloda bronz madalya kazanmıştı. - İZMİR