İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı Challenger Cup'ta Sırbistan'da Başlıyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı Challenger Cup'ta Sırbistan'da Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı Challenger Cup\'ta Sırbistan\'da Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı, Avrupa'da elde ettiği başarıların ardından Challenger Cup serisine Sırbistan'da katılıyor. Takım, VK Vojvodina, City Of Manchester ve Sliema ASC takımlarıyla mücadele edecek. Hedef şampiyonluk.

07.11.2024 09:43  Güncelleme: 09:44
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı, Challanger Cup serisine cuma günü Sırbistan'da başlıyor.

Sutopunda Avrupa şampiyonluğu kazanan ilk Türk takımı İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı, Challenger Cup için Sırbistan'da havuza giriyor. Sırbistan'ın Novi Sad kulübünün ev sahipliğinde yapılacak organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sırbistan'dan VK Vojvodina, İngiltere'den City Of Manchester ve Malta'dan Sliema ASC takımlarıyla mücadele edecek. Son üç sezonun lig şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı, geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda yer almış ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Kasım Cuma saat 23.00'te İngiltere'den City Of Manchester, 9 Kasım Cumartesi saat 23.00'te Malta'dan Sliema ASC ve 10 Kasım Pazar günü saat 12.00'de Sırbistan'dan VK Vojvodina ile karşılaşacak. Grubunda ilk ikiye giren takımlar final grubuna adını yazdıracak. Final grubu karşılaşmalarının yeri ve tarihi daha sonra belirlenecek.

Hedef yine şampiyonluk

Geçen sezon Challanger Cup'ta şampiyon olduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay, "Sırbistan'da birbirinden önemli maçlara çıkacağız. Öncelikli hedefimiz bu turu kayıpsız geçmek. Bunu başaracak güce ve kadroya sahibiz. Sırbistan'da başarılı olup finallerde tekrar Avrupa Kupası'nı İzmir'e getirmek istiyoruz" dedi.

Challanger Cup'ta İzmir'i en iyi şekilde temsil edeceklerini söyleyen antrenör Evangelos Pateros, "Takımımız, genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu. Sırbistan'dan iyi sonuçlarla İzmir'e dönmek istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı Challenger Cup'ta Sırbistan'da Başlıyor - Son Dakika

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