İzmir Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u yenerek Dörtlü Final'e yükseldi - Son Dakika
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Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u yenerek Dörtlü Final'e yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Belediyespor\'u yenerek Dörtlü Final\'e yükseldi

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u 32-26 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi. İlk yarıyı 16-13 önde bitiren İzmir ekibi, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek müsabakadan 32-26 galip ayrıldı. Bu sonuçla İzmir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e katılmaya hak kazandı.

12.02.2024 16:45
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Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor, 32-19 kazandığı maçın rövanşında Aksaray Belediyespor'u 32-26 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Aksaray Kapalı Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını İzmir Büyükşehir Belediyespor, 16-13 önde bitirdi.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren İzmir ekibi, müsabakadan 32-26 galip ayrıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla Türkiye Kupası'nda adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Kaynak: AA

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