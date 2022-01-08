İzmir Büyükşehir Belediyespor - Gran Canaria: 28-28

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası son 16 tur ilk maçında İspanyol ekip Rocasa Gran Canaria ile 28-28 berabere kaldı. Maçı İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı İlker Kozan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman tribünden takip etti. Karşılaşmayı Makedonya Federasyonu'ndan Metodija Ilievski ve Mihajlo Ilievski ikilisi yönetirken İzmirliler maça yoğun ilgi gösterdi.

Maça iyi başlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor, ilk 5 dakikada 3-2 ve 15'inci dakikada skorda farkı 5'e (12-7) yükselti. 24'üncü dakikada İspanyol ekip Rocasa Gran Canaria skorda ilk kez 13-13'lük eşitlik sağladı. Büyükşehir Belediyespor, Gülsüm Bedel ve Tamara'nın üstü üste bulduğu sayılarla devreyi 16-14 galip tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısına rakip Rocasa Gran Canaria'nın golüyle başladı. 35'inci dakikada maçta ilk kez öne geçen İspanyol ekibe karşılık, 45'inci dakikada ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesspor 22-22'lik eşitlik sağladı. Maçın son anına kadar çekişmeli geçen maçta 28-28 eşitlik ile sona erdi. Rövanş karşılaşması 16 Ocak pazar günü saat 15.00'te Kanarya Adaları'nda oynanacak.

- İzmir