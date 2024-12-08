İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Challenger Cup\'ta Son Dörde Yükseldi

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SUTOPUNDA İzmir Büyükşehir Belediyespor, son şampiyonu olduğu Kadınlar Challenger Cup'ta ikinci eleme turunu namağlup kapatarak adını son dörde yazdırmayı başardı. İstanbul'da düzenlenen organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyespor, grubundaki son maçında İngiltere'den Otter Swimming Club'ı 19-4'lük skorla mağlup etti ve grubu yenilgisiz lider olarak tamamladı. İlk periyodu 6-1 önde kapatan mavi-beyazlı ekip, devreye 12-1 galip girdi. Üçüncü periyotta farkı arttıran İzmir Büyükşehir, bu çeyreği 16-2, havuzdan da 19-4'lük skorla galip ayrıldı.

İzmir BBSK'da Kübra Kuş 7 sayı ile en skorer sporcu olurken, Danijela Erkman Jackovich 6, Selin Yüksel, Hamiyet Süzmeçelik, İremnaz Karataş, Hanzade Dabbağ, Selina Çolak ve Eda Moroğlu 1'er sayı ile oynadı. Final grubu karşılaşmalarının yeri ve tarihi daha sonra belirlenecek.

Challenger Cup 2. Eleme turunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, grubun ilk maçında Türk temsilcisi Galatasaray Zena'yı 12-10, Hırvat ekibi Jadran Split'i ise 12-9'luk skorla mağlup etmişti.