İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Challenger Cup'ta Son Dörde Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Challenger Cup'ta Son Dörde Yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Challenger Cup\'ta Son Dörde Yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Challenger Cup ikinci eleme turunu namağlup tamamlayarak final dörtlüsüne adını yazdırdı. İngiltere'den Otter Swimming Club'ı 19-4 mağlup eden mavi-beyazlı ekip, grubunu lider olarak tamamladı.

08.12.2024 12:19  Güncelleme: 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SUTOPUNDA İzmir Büyükşehir Belediyespor, son şampiyonu olduğu Kadınlar Challenger Cup'ta ikinci eleme turunu namağlup kapatarak adını son dörde yazdırmayı başardı. İstanbul'da düzenlenen organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyespor, grubundaki son maçında İngiltere'den Otter Swimming Club'ı 19-4'lük skorla mağlup etti ve grubu yenilgisiz lider olarak tamamladı. İlk periyodu 6-1 önde kapatan mavi-beyazlı ekip, devreye 12-1 galip girdi. Üçüncü periyotta farkı arttıran İzmir Büyükşehir, bu çeyreği 16-2, havuzdan da 19-4'lük skorla galip ayrıldı.

İzmir BBSK'da Kübra Kuş 7 sayı ile en skorer sporcu olurken, Danijela Erkman Jackovich 6, Selin Yüksel, Hamiyet Süzmeçelik, İremnaz Karataş, Hanzade Dabbağ, Selina Çolak ve Eda Moroğlu 1'er sayı ile oynadı. Final grubu karşılaşmalarının yeri ve tarihi daha sonra belirlenecek.

Challenger Cup 2. Eleme turunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, grubun ilk maçında Türk temsilcisi Galatasaray Zena'yı 12-10, Hırvat ekibi Jadran Split'i ise 12-9'luk skorla mağlup etmişti.

Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yerel Haberler, Basketbol, İzmir, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Challenger Cup'ta Son Dörde Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:36 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi
10:49 Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı
10:21 Suriye’de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKKYPG işgalindeki Deyrizor’un merkezine giriyor Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor
06:59 Suriye’de bir devrin sonu Beşar Esad, Şam’ı terk etti Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:16 Muhalifler Dera ve Suveyda’yı da ele geçirdi Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 12:40:12. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Challenger Cup'ta Son Dörde Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.