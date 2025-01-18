3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta orta sıralarda yer alan İzmir Çoruhlu, ikinci yarının ilk haftasında evinde sonuncu Denizlispor'u mağlup etti: 2-0. Maçın 37'nci dakikasında ağları havalandıran Yusuf Talga, İzmir ekibini 1-0 öne geçirdi. İzmir Çoruhlu'da 79'uncu dakikada Anıl sahneye çıktı, tabela 2-0 oldu. Kalan dakikalarda sonuç değişmeyince, İzmir Çoruhlu sahadan 3 puanla ayrıldı.
Son Dakika › Spor › İzmir Çoruhlu, Denizlispor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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