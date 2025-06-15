3'üncü Lig ekiplerinden İzmir Çoruhlu FK'da geçen sezon kadroda yer alan 4 futbolcu sözleşmesini feshederken, kiralık oynayan 4 oyuncu da takımdan ayrıldı. İzmir temsilcisinde İsmet Kavuştu'dan sonra Berkant Alpşanlı, Melih Enes Uygun ve Okan Şentürk'le yollar ayrıldı. Geçici olarak transfer edilen isimlerden Alperen Bekli (Altınordu), Emirhan Emir (İnegöl Kafkasspor), Muhammet Fatih Karasu (Ümraniyespor) ve Murat Komili (Bucaspor 1928) kendi kulüplerine döndü.
Son Dakika › Spor › İzmir Çoruhlu FK'da Ayrılıklar Devam Ediyor - Son Dakika
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