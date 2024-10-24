İzmir Çoruhlu FK'da Sürpriz Ayrılık

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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alan İzmir Çoruhlu FK'da teknik direktör Engin Dursun ile yollar sürpriz bir şekilde ayrıldı. Son olarak iç sahada Polatlı 1926'yı 5-3 mağlup eden İzmir temsilcisinde sezon başında Halim Karaköse'nin yerine 18 Eylül'de göreve gelen Engin Dursun, kulübe veda etti. 4 maçta 8 puan toplayarak maç başına 2 puan ortalaması yakaladıklarını hatırlatan Dursun, iyi bir çıkış yakaladıkları kulübe başarılar diledi.

İzmir ekibinde teknik direktörlük için halen Balıkesirspor'u çalıştıran Levent Eriş'in adı geçiyor. Daha önce Bergama Belediyespor, ardından Bergama Sportif olan kulübün adı geçen yıl göreve gelen Başkan Ahmet Çoruhlu tarafından tekrar değiştirilmiş, takım İzmir merkeze taşınmıştı.