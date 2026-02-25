İzmir Çoruhlu FK'da Teknik Direktör Krizi - Son Dakika
İzmir Çoruhlu FK'da Teknik Direktör Krizi

İzmir Çoruhlu FK\'da Teknik Direktör Krizi
25.02.2026 11:53
Levent Eriş, İzmir Çoruhlu FK ile yollarını ayırabilir; Erbaaspor ile anlaştığı ifade ediliyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan İzmir Çoruhlu FK'da teknik direktör Levent Eriş'le yol ayrımına gelindiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın serbest kalma hakkı kazandığı, yönetimle karşılıklı anlaşamazsa sözleşmesini tek taraflı sonlandıracağı belirtildi. Teknik patron Levent Eriş'in 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Erbaaspor ile el sıkıştığı kaydedildi. İkinci dönemini geçirdiği İzmir Çoruhlu FK'da bu sezon 6'ncı haftadaki Karşıyaka maçında göreve başlayan Eriş, 17 müsabakada 0.47 puan ortalamasıyla takımını oynattı.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir Çoruhlu FK'da Teknik Direktör Krizi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İzmir Çoruhlu FK'da Teknik Direktör Krizi - Son Dakika
