İzmir Çoruhlu FK Düşme Hattından Kurtuldu

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta art arda yedinci yenilgisini evinde Sebat Gençlikspor'a 3-2 mağlup olarak alan İzmir Çoruhlu FK, rakipleri takılınca son hafta öncesi ligde kalmayı garantiledi. Grupta 13 haftadır hiç kazanamayan, 7 maçtır hanesine puan bile yazdıramayan İzmir ekibini rakipleri ligde bıraktı. İzmir Çoruhlu FK haftalardır 25 puanda çakılı kalırken, bu periyotta galip gelemeyen amatöre düşme hattındaki Büyükçekmece Tepecikspor 21 puanda, Denizlispor 20 puanda kaldı. Son hafta öncesi düşme hattıyla arasında 4 puan fark olan Çoruhlu, kurtuluşunu ilan etti.