İzmir'de 19 Mayıs Yol Koşusu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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İzmir'de 19 Mayıs Yol Koşusu Gerçekleştirildi

İzmir\'de 19 Mayıs Yol Koşusu Gerçekleştirildi

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen 11'inci '19 Mayıs Yol Koşusu' büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Yaklaşık bin genç sporcu, Cumhuriyet Bulvarı'nda bir araya gelerek koşuya başladı. Sporcular, ısınma hareketleriyle hazırlıklarını tamamladıktan sonra 10 kilometrelik parkuru tamamladı. Yarışmada dereceye giren 36 kadın ve erkek sporcuya ödülleri verildi.

18.05.2024 12:41
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İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 11'inci "19 Mayıs Yol Koşusu" yapıldı.

Büyükşehir Belediyesince düzenlenen yarışa kaydolan 16-34 yaş grubundaki yaklaşık bin genç sporcu, koşunun başlama noktası olan Cumhuriyet Bulvarı'nda toplandı.

Sporcular, yarışmanın başlama saatine kadar birlikte ısınma hareketleri yaptı.

Startın ardından sporcular, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Sadıkbey tramvay durağından start noktasına dönerek 10 kilometrelik parkuru tamamladı.

Yarışmalar sonucunda 6 yaş grubu kategorisinde dereceye giren toplam 36 kadın ve erkek sporcuya ödülleri verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İzmir'de 19 Mayıs Yol Koşusu Gerçekleştirildi - Son Dakika

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