İzmir'de Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası Heyecanı

İzmir\'de Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası Heyecanı
06.03.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir, Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Göztepe, Sirens ASC'yi 27-16 yendi.

SUTOPUNDA kulüpler düzeyinde ilk kez bir Avrupa organizasyonuna ev sahipliği yapan İzmir'de, Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası Challenger Kupası 2'nci Tur Eleme maçları heyecanı yaşanıyor. Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonda aynı kupada üst üste 2 Avrupa şampiyonluğu yaşayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile bu sezon güç birliği yaparak sutopu takımını devralan Göztepe, Sirens ASC'ye karşı 27-16 galip geldi. Müsabakayı izleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, genç sporcuların yapılacak yeni tesisler, yatırımlar ve altyapı çalışmalarıyla birçok branşta uluslararası arenada büyük başarılara imza atacaklarını söyledi.

Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası Challenger Kupası 2'nci Tur Eleme maçları, Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı. Tribünlerin halka açık olduğu, ücretsiz izlenebilen müsabakalar 8 Mart'a kadar devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde şehre iki kez Avrupa şampiyonluğu gururu yaşatan başarılı sporcuların yer aldığı Göztepe ile Malta'dan Sirens ASC karşılaştı. Sutopu branşında kulüpler düzeyinde ilk defa Avrupa şampiyonası maçları İzmir'de yapılırken, karşılaşmayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici ile birlikte izledi. Göztepe Kadın Sutopu Takımı, Sirens ASC'ye karşı 27-16 galip geldi. Göztepeli taraftarlar takıma büyük destek verdi.

İLHAM OLACAKLAR

Maçı değerlendiren Başkan Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Göztepe güçlerini birleştirdi ve ortaya bu güzel takım çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadın su topu takımı, Türkiye'de Avrupa şampiyonluğu olan takımlardan biri. Bugün de inanılmaz güzel bir sonuç elde ettiler. Başa baş gidecek gibi görünen bir maçta 11 sayı farkla yendiler. Kulüpler düzeyinde ilk defa Avrupa şampiyonası maçları İzmir'de düzenleniyor. Bu güzel havuzda böyle başarılı gençlerimizle, kadın sporcularımızla bu tabloya şahitlik etmek bizim için gurur. Ben İzmir'e sporu çok yakıştırıyorum, sanatı çok yakıştırıyorum. Gençlerimizin çok daha büyük başarılara imza atacağını biliyorum, buna inanıyorum. Kızlarımız böyle başarılar elde ettikçe başka çocuklara da ilham olacaklar" ifadelerini kullandı.

Tugay, "Yeni yapacağımız tesislerle, yeni yatırımlarla, altyapı çalışmalarıyla birçok branşta uluslararası arenada büyük başarılara imza atacaklar. Bu güzel tabloyu oluşturan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Challenger Kupası'nın İzmir'deki eleme maçlarına Türkiye'den Göztepe Kadın Su Topu Takımı, Dalton Koleji Spor Kulübü ve Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü, Malta'dan Sirens ASC, Hırvatistan'dan VK Jadran Split ve İngiltere'den London Otter katılıyor. Elemeler 8 Mart Pazar günü son bulacak.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Avrupa, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir'de Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
İsrail’in füze yağdırdığı Lübnan’da ölü sayısı 77’ye yükseldi İsrail'in füze yağdırdığı Lübnan'da ölü sayısı 77'ye yükseldi
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı ''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
Macron’dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
Okul önünde dehşet Başından vurup kaçtı Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı
İmamoğlu’na siyasi yasak istenen davada karar çıktı İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

12:04
Igor Tudor, Premier Lig’de resmen rezil kepaze oldu
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:47
ABD, Güney Kore’den Patriot hava savunma bataryalarını istedi
ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:16:07. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.