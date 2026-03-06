İzmir\'de Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası Heyecanı

SUTOPUNDA kulüpler düzeyinde ilk kez bir Avrupa organizasyonuna ev sahipliği yapan İzmir'de, Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası Challenger Kupası 2'nci Tur Eleme maçları heyecanı yaşanıyor. Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonda aynı kupada üst üste 2 Avrupa şampiyonluğu yaşayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile bu sezon güç birliği yaparak sutopu takımını devralan Göztepe, Sirens ASC'ye karşı 27-16 galip geldi. Müsabakayı izleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, genç sporcuların yapılacak yeni tesisler, yatırımlar ve altyapı çalışmalarıyla birçok branşta uluslararası arenada büyük başarılara imza atacaklarını söyledi.

Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası Challenger Kupası 2'nci Tur Eleme maçları, Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı. Tribünlerin halka açık olduğu, ücretsiz izlenebilen müsabakalar 8 Mart'a kadar devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde şehre iki kez Avrupa şampiyonluğu gururu yaşatan başarılı sporcuların yer aldığı Göztepe ile Malta'dan Sirens ASC karşılaştı. Sutopu branşında kulüpler düzeyinde ilk defa Avrupa şampiyonası maçları İzmir'de yapılırken, karşılaşmayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici ile birlikte izledi. Göztepe Kadın Sutopu Takımı, Sirens ASC'ye karşı 27-16 galip geldi. Göztepeli taraftarlar takıma büyük destek verdi.

İLHAM OLACAKLAR

Maçı değerlendiren Başkan Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Göztepe güçlerini birleştirdi ve ortaya bu güzel takım çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadın su topu takımı, Türkiye'de Avrupa şampiyonluğu olan takımlardan biri. Bugün de inanılmaz güzel bir sonuç elde ettiler. Başa baş gidecek gibi görünen bir maçta 11 sayı farkla yendiler. Kulüpler düzeyinde ilk defa Avrupa şampiyonası maçları İzmir'de düzenleniyor. Bu güzel havuzda böyle başarılı gençlerimizle, kadın sporcularımızla bu tabloya şahitlik etmek bizim için gurur. Ben İzmir'e sporu çok yakıştırıyorum, sanatı çok yakıştırıyorum. Gençlerimizin çok daha büyük başarılara imza atacağını biliyorum, buna inanıyorum. Kızlarımız böyle başarılar elde ettikçe başka çocuklara da ilham olacaklar" ifadelerini kullandı.

Tugay, "Yeni yapacağımız tesislerle, yeni yatırımlarla, altyapı çalışmalarıyla birçok branşta uluslararası arenada büyük başarılara imza atacaklar. Bu güzel tabloyu oluşturan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Challenger Kupası'nın İzmir'deki eleme maçlarına Türkiye'den Göztepe Kadın Su Topu Takımı, Dalton Koleji Spor Kulübü ve Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü, Malta'dan Sirens ASC, Hırvatistan'dan VK Jadran Split ve İngiltere'den London Otter katılıyor. Elemeler 8 Mart Pazar günü son bulacak.