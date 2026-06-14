İzmir'de Dünya Kupası Sevinci - Son Dakika
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İzmir'de Dünya Kupası Sevinci

14.06.2026 09:15
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İzmir'de vatandaşlar, A Milli Takım'ın Avustralya ile maçını dev ekranla izledi, destek verdiler.

İzmir'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maçı dev ekrandan takip etti.

İzmir Valiliği himayesinde, Yeşilay İzmir Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında Konak Atatürk Meydanı'na dev ekran kuruldu.

Sabahın erken saatlerinde Avustralya-Türkiye karşılaşmasını izlemek için kırmızı beyaz balonlarla süslenen alana gelen vatandaşlara, Türk Kızılay'ı ve Yeşilay tarafından çay ve boyoz ikramında bulunuldu.

Maçın başlamasıyla vatandaşlar, Türk bayraklarıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

Karşılaşmayı büyük bir ilgiyle takip eden futbolseverler, maç esnasında heyecan dolu anlar yaşadı.

Karşılaşmayı Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ömer Yahşi ve şube müdürleri de izledi.

"Dualarımız bizim çocuklarla"

Kızıyla maçı izlemeye gelen Adem Karaoğlu, AA muhabirine, 24 yıl sonra turnuvaya katılıp aynı atmosferi yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Karaoğlu,"2002 dünya kupasında kızım daha dünyaya gelmemişti, 25 yaşındaydım şimdi 49 yaşındayım. Kızımla beraber izlemek ayrı bir keyif veriyor. Umutluyuz, bizim çocuklar başaracaktır. Burada olmak güzel. Dünya kupasında ülkemizi görmek güzel. Gurur duyuyoruz. Kızımla seyretmekten de ayrıca mutluyum. " diye konuştu.

İpek Karaoğlu ise babasıyla güzel bir an yaşadığını ve çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Oğlu ve eşiyle meydana gelen Mehmet Akif Çukur ise "Milli takımımız için 2002 yılında gururla, inançla, güvenle yine meydandaydık. Bizim çocuklara güveniyoruz, dua ediyoruz. Sabah namazından beri buradayız. Allah'ın izniyle kazanacağız. Dualarımız bizim çocuklarla." dedi.

Arkadaşıyla maçı izlemeye gelen Dilek Yanıkbaş da milli takımın başarılı bir turnuva geçireceğini umut ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Milli Takım, Avustralya, Etkinlik, Futbol, Kültür, İzmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir'de Dünya Kupası Sevinci - Son Dakika

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