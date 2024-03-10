İzmir\'de düzenlenen Climbolic Efes Ultra Maratonu sona erdi

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen 7. Climbolic Efes Ultra Maratonu sona erdi.
Toplam 6 parkurdaki organizasyon bugünkü 6 ve 12 kilometrelik koşularla tamamlandı.
Maratonda kategorilere göre ilk 3'ler şöyle:
6 kilometre: 1. Osman Erkam Şafak, 2 Mustafa Araç, 3. Yasin Aydın
12 kilometre: 1. Gamze Mislina Tom, 2. Bedri Şimşek, 3. Çağlar Kasım
27 kilometre: 1. Mestan Turhan, 2. Canpolat Akbay, 3. Ege Yoldüren
42 kilometre: 1. Koray Het, 2. Mustafa Araç, 3. Khalid Alqahtani (Katar)
61 kilometre: 1. Uğur Pehlivan, 2. Savaş Akbaş, 3. Bilal Öztürk
120 kilometre: 1. Mohammadreza Jelodar (İran), 2. Salih Bulut, 3. Engin İpek
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