İzmir\'de Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçme Mücadelesi Sonuçlandı

Atletizmde İzmir'de düzenlenen Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçme mücadelesi sona erdi.
Atatürk Stadı'nda dün başlayan organizasyonda 138'i kadın 488 sporcu mücadele etti.
Organizasyonda 3000 metre engellide 8: 46.09'lık derece elde eden Fenerbahçe sporcusu Cuma Özcan, Muhammet Emin Tan'ın 20 yaş Türkiye rekorunu kırdı. Cuma Özcan, Dünya Gençler Şampiyonası barajını geçti.
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