17. Dünya Bosna Hersek Diasporası Futsal Şampiyonası yarın İzmir'de düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

17. Dünya Bosna Hersek Diasporası Futsal Şampiyonası yarın İzmir'de düzenlenecek

20.05.2022 11:33
17. Dünya Bosna Hersek Diasporası Futsal Şampiyonası yarın İzmir'de düzenlenecek

Avrupa ülkelerinde yaşayan Bosna Herseklilerin katıldığı 17. Dünya Bosna Hersek Diasporası Futsal Şampiyonası yarın İzmir'de gerçekleştirilecek.

Avrupa ülkelerinde yaşayan Bosna Herseklilerin katıldığı 17. Dünya Bosna Hersek Diasporası Futsal Şampiyonası yarın İzmir'de gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, Celal Atik Spor Salonu'ndaki şampiyonada Bosna Hersekli oyunculardan kurulu Danimarka, Avusturya, Finlandiya ve İngiltere'den ikişer, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, İsveç, Norveç ile İsviçre'den birer takım olmak üzere 15 ekip mücadele edecek.

Grup maçlarının yarın saat 10.00'da başlayacağı organizasyonda karşılaşmalar 10'ar dakikalık tek devre oynanacak.

Organizasyon çeyrek ve yarı final maçlarının ardından saat 17.00'deki final karşılaşması ile tamamlanacak.

YORUMLAR
500
İzmir'de karısını öldüren zanlı tutuklandı İzmir'de karısını öldüren zanlı tutuklandı Nurel'i öldüren eşi, daha önce de ölümle tehdit etmiş (2) Nurel'i öldüren eşi, daha önce de ölümle tehdit etmiş (2) İzmir Büyükşehir, Gaziemir'de İkinci Etap İçin İhaleye Çıkıyor İzmir Büyükşehir, Gaziemir'de İkinci Etap İçin İhaleye Çıkıyor
Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyespor, İsviçre, Futsal, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 17. Dünya Bosna Hersek Diasporası Futsal Şampiyonası yarın İzmir'de düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
17:10 Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:34:35. #1.12#
SON DAKİKA: 17. Dünya Bosna Hersek Diasporası Futsal Şampiyonası yarın İzmir'de düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement