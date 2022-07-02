İzmir'de milli cimnastikçiler Mehter Takımı ile karşılandı

CEZAYİR'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda ilk kez takım halinde olmak üzere toplam 11 madalya elde ederek tarihi bir başarıya imza adan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı sporcuları İzmir'de bayraklar, çiçekler ve Mehter Takımı eşliğinde coşkuyla karşılandı. Adnan Menderes Havalimanı'nda organize edilen karşılamada millilerimizi minik sporcular ve aileleriyle birlikte İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Mehter Takımı karşıladı. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin de sporcularla birlikte İzmir'e geldi. Mehter Takımı'nın marşlarına eşlik eden şampiyon sporcular Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak ve Adem Asil, daha sonra İzmir Marşı'nı hepbir ağızdan söyledi.

FERHAT ARICAN: CİMNASTİKTE EKOL OLDUK

Üst üste 2 Avrupa şampiyonluğu ve Tokyo 2020 Olimpiyatları üçüncülüğüyle tarihe geçen Ferhat Arıcan, Akdeniz Oyunları'nda Akdeniz Oyunları'nda takım şampiyonluğunun yanı sıra paralel barda altın, kulplu beygirde bronz madalya kazandı. Ferhat Arıcan, "Bu takıma tarih yazmak yakışıyor demiştim, gerçekten çok büyük bir tarih yazdık. Akdeniz Oyunları'nda tarihi bir başarı aldık ve hem takım halinde şampiyonluğu hem tüm aletlerde madalya alarak rekor kırdık. Cimnastik branşında neler yapabileceğimizi gösterdik. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu takımın kaptanı olduğum için çok büyük gururluyum, takımımla gurur duyuyorum. Bizde emeği olan federasyondan, bakanlığımıza ve genel müdürlüğümüze herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. "Artık resmen cimnastikte ekol bir ülke olduğumuzu gösterdik" diyen Ferhat Arıcan, "Avrupa Şampiyonası öncesi büyük moral oldu. Avrupa'da çok büyük hedeflerimiz var. Avrupa ve Dünya hepsinde madalya adayıyız. Biz başka bir seviyeye geldik, cimnastikte dünya ülkelerinden biri olduk" dedi. Karşılama için teşekkür eden Arıcan, "Mükemmel bir karşılama oldu. İl Müdürlüğü'müze, Göztepe Spor Kulübü'ne Şavkar Spor Kulübü'ne Türk halkına teşekkür ediyoruz. Bütün sporcuların ayağına sağlık. İnşallah Avrupa ve Dünya şampiyonalarında daha büyük başarılarla ve karşılamalarla İzmir'e tekrar ayak basacağız" yorumu yaptı. İBRAHİM ÇOLAK: REKORLARA DEVAM EDİYORUZTürkiye'nin ilk dünya ve Avrupa şampiyonu İbrahim Çolak, Cezayir'deki oyunlarda takım birinciliğinin yanı sıra halkada altın madalyayı boynuna taktı. İbrahim Çolak, "Çok mutluyuz, çok çalışıyoruz. Sonucunu bu şekilde almak, ülkemize döndüğümüzde böyle karşılanmak bizleri çok mutlu ediyor. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok gururluyuz. Hedeflerimize ulaşıyoruz. Rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Bu yıl bizim için çok önemli. Daha 2-3 tane büyük takım yarışmamız var. Onlarda da güzel başarılar elde edip olimpiyatlarda da güzel sonuçlarla taçlandıracağımıza inanıyorum. Bizleri izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.ADEM ASİL: ÇOK DÜŞTÜM, SONUNDA ALDIM

Mısır asıllı milli sporcu Adem Asil, Akdeniz Oyunları'nda takım şampiyonluğunun yanı sıra genel tasnif ve atlama masasında altın, halka ve barfikste gümüş, yer aletinde bronz madalya kazanarak toplam 6 madalya elde etti. Adem Asil, "Gerçekten çok mutluyum, gururluyum. Bu an için çok çalıştım, çok düştüm. Sonunda aldım çok mutluyum. Herkesi tebrik ediyorum. Beni destekleyen, emek veren herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok mutlu ettiniz bizi" şeklinde konuştu.

- İzmir