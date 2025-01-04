İzmir\'de Spor Yetenek Taraması Protokolü İmzalandı

Spor

İzmir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında "Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl başlatılan ve kentteki okullarda eğitim gören 3'üncü sınıf öğrencilerinin sportif yeteneklerinin ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan programın bu yılda devam etmesi amacıyla proje hazırlandı.

Düzenlenen törenle İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, protokolü imzaladı.

Geçen yıl 61 bin 232 öğrencinin tarandığı protokolle, testlerin bu yıl daha fazla öğrenciye uygulanması amaçlanıyor.

Yahşi, programın kentte başarılı şekilde uygulandığına işaret ederek, katkı sağlayanlara teşekkür etti.