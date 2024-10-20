İzmir\'de Tırmanma Yarışı Sonuçlandı

Spor

AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İzmir Kınık Belediyesi Ali Ramiz Özkan Tırmanma Yarışı'nda dereceye girenler belli oldu.

İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla gerçekleştirilen 6. ayak mücadelesinde 5 kategoride 22 otomobil yer aldı.

Katılımcılar, Kınık-Köseler yolu üzerinde belirlenen 6,3 kilometrelik parkurda yarıştı. Kategori 1'de Mehmet Gökseven, 2'de Ayhan Germirli, 3'te Murat Volkan Soyçopur, 4'te Sinan Soylu ve 5'te de Bahadır Sevinç ilk sırada yer aldı.

Şampiyonanın 7. ve son ayağı, 16-17 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.