İzmir'de Türkiye Atlama Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
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İzmir'de Türkiye Atlama Şampiyonası Sonuçlandı

İzmir\'de Türkiye Atlama Şampiyonası Sonuçlandı
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Türkiye Atlama Şampiyonası, 5 ilden 101 sporcunun katılımıyla İzmir'de başarıyla tamamlandı.

İzmir'de düzenlenen Türkiye Atlama Şampiyonası, 5 ilden 101 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada sporcular, 1 metre ve 3 metre tramplen ile kule disiplinlerinde mücadele etti.

Organizasyonda büyükler ve genç A-B kategorilerinde senkronize 3 metre tramplen ve senkronize kule müsabakaları gerçekleştirildi.

Şampiyonaya 5 ilden katılan 101 sporcu, en iyi dereceyi elde etmek için çaba harcadı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Teknik Kurul Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Sercan Şen, AA muhabirine, 11-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdikleri şampiyonaya 9 kulübün katıldığını söyledi.

Final mücadelelerinin bugün tamamlandığını aktaran Şen, İzmir'de yeni tesis açılmasıyla sporcu sayısının 3 katına çıktığını, 2028 ve 2032 Olimpiyatları için sporcu yetiştirmeye başladıklarını kaydetti.

Kule ve tramplen atlama takım puanları şöyle:

Erkekler genel puan:

1. MAD-GSK

2. Güzelbahçe MAD-G Cimnastik SK

3. Ege Dive Academy SK

Kadınlar genel puan:

1. Ege Dive Academy SK

2. Ege Dive Academy Zirve SK

3. Elit Cimnastik SK

Genel tasnif puanları:

1. Ege Dive Academy SK

2. MAD-GSK

3. Ege Dive Academy Zirve SK

Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir'de Türkiye Atlama Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika

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