İzmir'de yıllar sonra milli coşku - Son Dakika
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İzmir'de yıllar sonra milli coşku

13.06.2022 10:35
İzmir'de yıllar sonra milli coşku

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan A Milli Futbol Takımı, yarın İzmir'de Litvanya'yı ağırlayacak.

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan A Milli Futbol Takımı, yarın İzmir'de Litvanya'yı ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Maçı 2022 Dünya Kupası'nda da görev yapacak Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Frappart'ın yardımcılıklarını Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Mücadelenin 1'inci kategori 100, 2'nci kategori 50 TL'den satışa çıkan biletleri yoğun ilgi görürken, yıllar sonra A Milli Takım'a ev sahipliği yapacak İzmirlilerin stadı doldurması bekleniyor.

Futbolda bir dönem A Milli Takım'ın en önemli maçlarının oynandığı İzmir, 13.5 yıl sonra ilk kez ay-yıldızlıları ağırlayacak. Kentte son olarak 11 Şubat 2009'da Atatürk Stadı'nda Türkiye- Fildişi Sahilleri hazırlık maçı yapıldı. 2 yıl önce 26 Ocak 2020'de açılan 20 bin taraftar kapasiteli Gürsel Aksel Stadı'nda daha önce geçen sene 18 Mayıs 2021'de Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali oynandı. Stat, 23 Şubat'ta 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'ndaki Türkiye- Sırbistan maçına da ev sahipliği yaptı.

TÜRKİYE ZİRVEDEA Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta zirvede yer alıyor. Grupta oynadığı 3 maçta 12 gol atan Türkiye, kalesinde hiç gol görmedi. Organizasyona 4 Haziran'daki 4-0'lık Faroe Adaları galibiyetiyle başlayan ay-yıldızlılar, 7 Haziran'da yine Litvanya'yla tarihinde oynadığı ilk maçı deplasmanda 6-0 kazandı. Millilerimiz 11 Haziran'da da Lüksemburg'u da deplasmanda 2-0 yendi. Litvanya ise grupta oynadığı 3 maçı da kaybederken, 1 gol atıp kalesinde 10 gol gördü. KAMPA ÖZEL ZİYARETÇİLitvanya maçı için dün Lüksemburg'tan İzmir'e gelip kampa giren A Milli Takım özel bir ziyaretçiyi ağırladı. Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük'le teknik direktörlük için anlaşan dünyaca ünlü eski İtalyan futbolcu Andrea Pirlo, ay-yıldızlıları kamp yaptıkları otelde ziyaret etti. Teknik direktör olarak daha önce Juventus'u çalıştıran Pirlo, kampta İtalya'da oynayan Ay-yıldızlı futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'la bir araya geldi. İzmir'e Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yöneticiler Hamit Altıntop ve Nuri Akın ile Genel Sekreter Kadir Kardaş eşliğinde gelen millilerde son olarak sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz kadrodan çıkartılmıştı. GÖZTEPE'NİN KURULUŞUNA DENK GELECEK

Bu sezon Süper Lig'den düşen Göztepe, 97'nci kuruluş yıl dönümünde Gürsel Aksel Stadı'nda milli maça ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşayacak. Göztepeliler saat 21.30'da kulübün kuruluş yıl dönümlerinde geleneksel hale getirdikleri şekilde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca yan yana dizilip meşale şov yaptıktan sonra ay-yıldızlılar için stada akın edecek.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Litvanya, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir'de yıllar sonra milli coşku - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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