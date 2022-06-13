İzmir'de yıllar sonra milli coşku

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan A Milli Futbol Takımı, yarın İzmir'de Litvanya'yı ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Maçı 2022 Dünya Kupası'nda da görev yapacak Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Frappart'ın yardımcılıklarını Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Mücadelenin 1'inci kategori 100, 2'nci kategori 50 TL'den satışa çıkan biletleri yoğun ilgi görürken, yıllar sonra A Milli Takım'a ev sahipliği yapacak İzmirlilerin stadı doldurması bekleniyor.

Futbolda bir dönem A Milli Takım'ın en önemli maçlarının oynandığı İzmir, 13.5 yıl sonra ilk kez ay-yıldızlıları ağırlayacak. Kentte son olarak 11 Şubat 2009'da Atatürk Stadı'nda Türkiye- Fildişi Sahilleri hazırlık maçı yapıldı. 2 yıl önce 26 Ocak 2020'de açılan 20 bin taraftar kapasiteli Gürsel Aksel Stadı'nda daha önce geçen sene 18 Mayıs 2021'de Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali oynandı. Stat, 23 Şubat'ta 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'ndaki Türkiye- Sırbistan maçına da ev sahipliği yaptı.

Bu sezon Süper Lig'den düşen Göztepe, 97'nci kuruluş yıl dönümünde Gürsel Aksel Stadı'nda milli maça ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşayacak. Göztepeliler saat 21.30'da kulübün kuruluş yıl dönümlerinde geleneksel hale getirdikleri şekilde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca yan yana dizilip meşale şov yaptıktan sonra ay-yıldızlılar için stada akın edecek.

- İzmir