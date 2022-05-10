İzmir'den milli takıma 3 voleybolcu gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'den milli takıma 3 voleybolcu gidiyor

10.05.2022 11:21
İzmir'den milli takıma 3 voleybolcu gidiyor

CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş kadrosuna İzmir kulüplerinde forma giyen 3 voleybolcu dahil edildi.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş kadrosuna İzmir kulüplerinde forma giyen 3 voleybolcu dahil edildi. Arkas Spor'dan smaçörler Burutay Subaşı ve Mirza Lagumdzija ile Altekma'dan pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı, ay-yıldızlı takımda görev alma gururu yaşayacak. Türkiye, "Son şampiyon" apoletini takacağı Avrupa Altın Ligi'nde A Grubu'nda Portekiz ve Slovakya ile mücadele edecek.


YORUMLAR
500
Levent Matmeriçli, 22 Yaş Altı Voleybol Milli Takım antrenörü oldu Levent Matmeriçli, 22 Yaş Altı Voleybol Milli Takım antrenörü oldu

voleybol, Altın, İzmir, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir'den milli takıma 3 voleybolcu gidiyor - Son Dakika


Son Dakika
17:32 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
17:13 "Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ilişki terapistinden yardım istedi
17:10 Ersun Yanal'dan hayranlarını sevindiren haber! Geri dönüyor
17:06 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan da sığınmacı açıklaması: Ev sahibim Afgan
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
16:59 Ünlü şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaştı: Bu video beni ağlattı
16:53 Acun Ilıcalı bir sonraki hedefini açıkladı: Gelecek sezon play-off potasında yer almak istiyorum
16:47 Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim
16:46 Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler: Partimiz hakkında teknik ve fiziki takip talimatı vermişler! Soylu ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 17:45:03. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'den milli takıma 3 voleybolcu gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement