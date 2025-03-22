İzmir Derbisinde Altay, Altınordu\'ya 3-2 Yenildi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta oynanan İzmir derbisinde Altay, sahasında karşılaştığı Altınordu'ya 3-2 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar
10. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Ali, ceza sahası yayının sol köşesinde Emre'nin attığı topa sol ayağıyla gelişine vurdu. Meşin yuvarlak rakip savunma oyuncusu Eren'e çarparak ağlarla buluştu. 1-0
27. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Bahattin topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Hüseyin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
51. dakikada Altay atağında sol kanattan ceza sahasına ortalanan topa gelişine sol ayağıyla vuran Yusuf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
86. dakikada Altınordu, ceza sahasının sağ tarafına yakın noktada duran top kazandı. Meşin yuvarlağın başına geçen Alper ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Eren kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-2
89. dakikada Altınordu atağında Alper, sağ kanattan ceza sahasına meşin yuvarlağı ortaladı. Kale önünde Hüseyin kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-3
Hakemler: Yunus Emre Çakır, Denizcan Şahin, Emirhan Durmaz
Altay: Ulaş Hasan Özçelik, Yusuf Tekin (Caner Baycan dk. 58), Sefa Özdemir, Kuban Altunbudak, Onur Efe (Mehmet Onur Yıldız dk. 90+4), Özgür Özkaya, Emre Tangeldi, İsa Toygar Ekinci, Yunus Efe Sarıkaya, Murat Uluç (Hikmet Çolak dk. 82), Ali Kızılkuyu (Ege Parmaksız dk. 46)
Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Salih Oktay, Murat Berkan Demir, Arda Gezer, Özay Hepgüler, Ünal Kavlak
Teknik Direktör: Gökhan Karaaslan
Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Alper Tursun, Mete Yıldız, Eren Tokat, Yusuf Sahin Örnek (Yakal Taylan dk. 64), Kaan Baysal (Ege Arslan dk. 85), Burak Gültekin, Bahattin Karahan (Kaniwar Uzun dk. 75), Hüseyin Bulut, Koray Dağ (Emre Aydınel dk. 65), Uğur Çetinkaya (Ali Barak dk. 64)
Yedekler: Efe Kaan Yıldız, Alparslan Baran, Bilal Demirağ, Furkan Emin Kaçmaz, Ali Çırak
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Goller: Ali Kızılkuyu (dk. 10), Yusuf Tekin (dk. 51) (Altay) Hüseyin Bulut (dk. 27), Eren Tokat (dk. 86) Hüseyin Bulut (dk. 89) (Altınordu)
Sarı Kartlar: Ege Parmaksız, Sefa Özdemir, Caner Baycan (Altay), Koray Dağ (Altınordu) - İZMİR
Son Dakika › Spor › İzmir Derbisinde Altay, Altınordu'ya 3-2 Yenildi - Son Dakika
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