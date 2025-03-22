İzmir Derbisinde Altay, Altınordu'ya 3-2 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İzmir Derbisinde Altay, Altınordu'ya 3-2 Yenildi

İzmir Derbisinde Altay, Altınordu\'ya 3-2 Yenildi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta maçında Altay, Altınordu'ya 3-2 mağlup oldu.

22.03.2025 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta oynanan İzmir derbisinde Altay, sahasında karşılaştığı Altınordu'ya 3-2 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar

10. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Ali, ceza sahası yayının sol köşesinde Emre'nin attığı topa sol ayağıyla gelişine vurdu. Meşin yuvarlak rakip savunma oyuncusu Eren'e çarparak ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Bahattin topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Hüseyin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

51. dakikada Altay atağında sol kanattan ceza sahasına ortalanan topa gelişine sol ayağıyla vuran Yusuf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

86. dakikada Altınordu, ceza sahasının sağ tarafına yakın noktada duran top kazandı. Meşin yuvarlağın başına geçen Alper ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Eren kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-2

89. dakikada Altınordu atağında Alper, sağ kanattan ceza sahasına meşin yuvarlağı ortaladı. Kale önünde Hüseyin kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-3

Hakemler: Yunus Emre Çakır, Denizcan Şahin, Emirhan Durmaz

Altay: Ulaş Hasan Özçelik, Yusuf Tekin (Caner Baycan dk. 58), Sefa Özdemir, Kuban Altunbudak, Onur Efe (Mehmet Onur Yıldız dk. 90+4), Özgür Özkaya, Emre Tangeldi, İsa Toygar Ekinci, Yunus Efe Sarıkaya, Murat Uluç (Hikmet Çolak dk. 82), Ali Kızılkuyu (Ege Parmaksız dk. 46)

Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Salih Oktay, Murat Berkan Demir, Arda Gezer, Özay Hepgüler, Ünal Kavlak

Teknik Direktör: Gökhan Karaaslan

Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Alper Tursun, Mete Yıldız, Eren Tokat, Yusuf Sahin Örnek (Yakal Taylan dk. 64), Kaan Baysal (Ege Arslan dk. 85), Burak Gültekin, Bahattin Karahan (Kaniwar Uzun dk. 75), Hüseyin Bulut, Koray Dağ (Emre Aydınel dk. 65), Uğur Çetinkaya (Ali Barak dk. 64)

Yedekler: Efe Kaan Yıldız, Alparslan Baran, Bilal Demirağ, Furkan Emin Kaçmaz, Ali Çırak

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Goller: Ali Kızılkuyu (dk. 10), Yusuf Tekin (dk. 51) (Altay) Hüseyin Bulut (dk. 27), Eren Tokat (dk. 86) Hüseyin Bulut (dk. 89) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Ege Parmaksız, Sefa Özdemir, Caner Baycan (Altay), Koray Dağ (Altınordu) - İZMİR

Kaynak: İHA

Hüseyin Bulut, Yusuf Tekin, Altınordu, Futbol, izmir, Tokat, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir Derbisinde Altay, Altınordu'ya 3-2 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

03:52 İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı
03:41 Saraçhane’deki protestolarda polise asitli saldırı Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı
03:12 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi
01:32 RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
23:51 İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
08:39 Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
08:36 Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 05:42:34. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Derbisinde Altay, Altınordu'ya 3-2 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement