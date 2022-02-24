İzmir derbisinin biletleri 1 TL - Son Dakika
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İzmir derbisinin biletleri 1 TL

24.02.2022 10:17
İzmir derbisinin biletleri 1 TL

Menemenspor, Spor Toto 1. Lig'de İzmir derbisinde konuk edeceği Altınordu maçının biletlerini 1 TL olarak açıkladı.

Menemenspor, Spor Toto 1. Lig'de İzmir derbisinde konuk edeceği Altınordu maçının biletlerini 1 TL olarak açıkladı.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Menemenspor, İzmir derbisinde Altınordu'yu konuk edecek. 28 Şubat Pazartesi günü Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Derbi öncesinde Menemenspor 29 puanla 14. sırada, Altınordu ise 22 puanla 18. sırada yer alıyor. Küme düşmeme mücadelesi veren iki İzmir takımının karşılaşacağı müsabaka için Menemenspor, bilet fiyatlarını 1 TL olarak açıkladı. Karşılaşmanın biletleri Passolig sistemi üzerinden satışa sunuldu. - İZMİR

İzmir derbisinin biletleri 1 TL
İzmir derbisinin biletleri 1 TL

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Türk Lirası, Spor Toto, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmir derbisinin biletleri 1 TL - Son Dakika
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