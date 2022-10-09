İzmir haber! Isparta 32 Spor: 0 Menemen Futbol Kulübü: 0 - Son Dakika
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İzmir haber! Isparta 32 Spor: 0 Menemen Futbol Kulübü: 0

09.10.2022 22:08
İzmir haber! Isparta 32 Spor: 0 Menemen Futbol Kulübü: 0

İzmir haberleri: Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, 10. Maçında Menemen Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı.

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, 10. Maçında Menemen Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı.

Maçın Önemli Anları:

Dakika 51: Menemen Futbol Kulubü atağında Seçgin'in ortasında topa yükselen Ömer'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

Dakika 55: Isparta 32 Sporlu Burak Aydın'ın yaklaşık 30 metreden sert vuruşu üstten dışarı çıktı.

Dakika 85: Isparta 32 Sporlu Serhan ceza sahası içinde topla buluştu, vuruşunda top defans ve direğe çarparak kornere çıktı.

Dakika 87: Isparta 32 Sporlu Abdullah Topkara'nın ceza yayı üzerinden sert vuruşu kaleci Zülküf'ün hamlesiyle direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Dakika 88: Menemen atağında kaleciyle karşı kalan Ali Özgün, net bir gol pozisyonunda topu üstten auta çıktı.

Maçın Karnesi:

Stat: Atatürk

Hakemler: Özgür Reha Alıcı xx, Mahmut Gülle xx, Niyazi Atakan Ataseven xx

Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç xx, Ömer Kandemir xx, Soner Birinci xx, Burak Aydın x (dk. 59 Cemal Kızılateş x), Fatih Cerlek xx, Hüseyin Afkan xx (dk. 86 Abdullah), Halil Duman xx, Bahadır Yıldırım x (dk. 59 Ömer Çiçek x), Erdem Seçgin xx, Samet Karakoç xx, Bahattin Berke Demircan xx (dk. 79 Serhan Yılmaz x)

Menemen Futbol Kulübü: Zülküf xxx, Ferhat Çulçuoğlu xx, Ziya Alkurt xx (dk. 90+1 Murat Yılmaz), Emre Keskin xx, Seçgin Getbay xx (dk. 79 Oğuzhan Aydoğan x), Ömer Şahbaş xx, Muhammed Enes Yılmaz xx, Bedirhan Altunbaş xx, Atalay Gürel x (dk. 46 Ali Özgün x), Gençer Cansev xx, Kadir Yazıcı

Sarı Kartlar: Burak Aydın, Samet Karakoç, Ömer Çiçek (Isparta 32 Spor)

Gol: Yok - ISPARTA

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmir haber! Isparta 32 Spor: 0 Menemen Futbol Kulübü: 0 - Son Dakika
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