İzmir haber! Isparta 32 Spor: 0 Menemen Futbol Kulübü: 0

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, 10. Maçında Menemen Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı.
Maçın Önemli Anları:
Dakika 51: Menemen Futbol Kulubü atağında Seçgin'in ortasında topa yükselen Ömer'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
Dakika 55: Isparta 32 Sporlu Burak Aydın'ın yaklaşık 30 metreden sert vuruşu üstten dışarı çıktı.
Dakika 85: Isparta 32 Sporlu Serhan ceza sahası içinde topla buluştu, vuruşunda top defans ve direğe çarparak kornere çıktı.
Dakika 87: Isparta 32 Sporlu Abdullah Topkara'nın ceza yayı üzerinden sert vuruşu kaleci Zülküf'ün hamlesiyle direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
Dakika 88: Menemen atağında kaleciyle karşı kalan Ali Özgün, net bir gol pozisyonunda topu üstten auta çıktı.
Maçın Karnesi:
Stat: Atatürk
Hakemler: Özgür Reha Alıcı xx, Mahmut Gülle xx, Niyazi Atakan Ataseven xx
Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç xx, Ömer Kandemir xx, Soner Birinci xx, Burak Aydın x (dk. 59 Cemal Kızılateş x), Fatih Cerlek xx, Hüseyin Afkan xx (dk. 86 Abdullah), Halil Duman xx, Bahadır Yıldırım x (dk. 59 Ömer Çiçek x), Erdem Seçgin xx, Samet Karakoç xx, Bahattin Berke Demircan xx (dk. 79 Serhan Yılmaz x)
Menemen Futbol Kulübü: Zülküf xxx, Ferhat Çulçuoğlu xx, Ziya Alkurt xx (dk. 90+1 Murat Yılmaz), Emre Keskin xx, Seçgin Getbay xx (dk. 79 Oğuzhan Aydoğan x), Ömer Şahbaş xx, Muhammed Enes Yılmaz xx, Bedirhan Altunbaş xx, Atalay Gürel x (dk. 46 Ali Özgün x), Gençer Cansev xx, Kadir Yazıcı
Sarı Kartlar: Burak Aydın, Samet Karakoç, Ömer Çiçek (Isparta 32 Spor)
Gol: Yok - ISPARTA
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