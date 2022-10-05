İzmir haber: Pınar Karşıyaka geleneği bozmadı

Avrupa arenasında 13 sezondur aralıksız olarak Türkiye'yi temsil eden Pınar Karşıyaka, yeni kadrosuyla kupa hedefiyle yola çıktığı FIBA Şampiyonlar Ligi'ne yine galibiyetle başladı.

B Grubu'ndaki ilk sınavında evinde geçen sezon aldığı ceza nedeniyle taraftarından yoksun olmasına rağmen Yunan temsilcisi AEK'yı 91-88 yenen Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5'inci yılında da çıktığı ilk grup maçını kazanmayı başardı. Daha önce ilk 4 grup maçına da deplasmanda çıkıp galip gelen İzmir temsilcisi, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk kurulduğu 2016-2017'de gruptaki ilk sınavda Oradea'yı dış sahada 69-56, 2017-2018'de Dinamo Sassari'yi 88-87, 2 yıllık Europe Cup macerasından sonra döndüğü 2020-2021'de ilk hafta Bilbao Basket'i 81-72, geçen sezon da Hapoel Jerusalem'i 86-84 yenmeyi başardı.