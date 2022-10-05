İzmir haber: Pınar Karşıyaka geleneği bozmadı - Son Dakika
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İzmir haber: Pınar Karşıyaka geleneği bozmadı

05.10.2022 10:28
İzmir haber: Pınar Karşıyaka geleneği bozmadı

İzmir spor haberi | Avrupa arenasında 13 sezondur aralıksız olarak Türkiye'yi temsil eden Pınar Karşıyaka, yeni kadrosuyla kupa hedefiyle yola çıktığı FIBA Şampiyonlar Ligi'ne yine galibiyetle başladı.

Avrupa arenasında 13 sezondur aralıksız olarak Türkiye'yi temsil eden Pınar Karşıyaka, yeni kadrosuyla kupa hedefiyle yola çıktığı FIBA Şampiyonlar Ligi'ne yine galibiyetle başladı.

B Grubu'ndaki ilk sınavında evinde geçen sezon aldığı ceza nedeniyle taraftarından yoksun olmasına rağmen Yunan temsilcisi AEK'yı 91-88 yenen Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5'inci yılında da çıktığı ilk grup maçını kazanmayı başardı. Daha önce ilk 4 grup maçına da deplasmanda çıkıp galip gelen İzmir temsilcisi, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk kurulduğu 2016-2017'de gruptaki ilk sınavda Oradea'yı dış sahada 69-56, 2017-2018'de Dinamo Sassari'yi 88-87, 2 yıllık Europe Cup macerasından sonra döndüğü 2020-2021'de ilk hafta Bilbao Basket'i 81-72, geçen sezon da Hapoel Jerusalem'i 86-84 yenmeyi başardı.

Bu kupada 2 kez çeyrek final, başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde 1 kez de final oynayan İzmir ekibi, taraftarından yoksun olmasına rağmen Avrupa'da sezona kritik galibiyetle başlayıp iddiasını kanıtladı. Harika bir maç oynadıklarını belirten Ufuk Sarıca, "İlk maçlar her zaman özellikle işin hücum tarafında zorlu geçer. Bizim için kolay bir karşılaşma olmadı. Seyircisiz şekilde iyi bir takıma karşı oynadık. Henüz yeni bir takımız, kadroda birçok yeni oyuncumuz var. Bu bir mazeret değil ama gerçek. Fakat sahada takımca oynadık. Hücumda yüzdelerimiz ve top paylaşımımız çok iyiydi. Savunmada zaman zaman hatalarımız oldu. Fakat bu gayet normal. Bunların üzerine konuşacağız, çalışacağız ve kendimizi geliştireceğiz. Tecrübeli bir takımla karşılaştığımız için maçı kolayca koparamadık ama kazanmak önemliydi. Bizim için harika bir başlangıç oldu" dedi.MCCOLLUM DAMGASIPınar Karşıyaka'nın bu sezon kadrosuna kattığı 34 yaşındaki guard Errick McCollum, müthiş performansıyla AEK maçına damga vurdu. Türkiye'de daha önce 2016 yılında Galatasaray ile Eurocup'ı kazanırken organizasyonun en değerli oyuncusu seçilen McCollum, AEK potasına gönderdiği 29 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Yıldız basketbolcu maçın ardından, "Maça geride başladık. Bazen enerjinizi bulmakta, istediklerinizi uygulamakta zorlanırsınız. Fakat sonrasında daha iyi olmanın yolunu bulduk ve agresif oynadık. Gelişim gösterdik. Ben istikrarlı bir oyuncuyum. Her maç belirli bir katkı sağlıyorum. İkili sıkıştırma gelirse pas atarım, gelmezse sayıya yönelirim. Yalnızca takımıma yardımcı olmaya ve galibiyete odaklanıyorum" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İzmir haber: Pınar Karşıyaka geleneği bozmadı - Son Dakika

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