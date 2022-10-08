İzmir haber! Pınar Karşıyaka sezona fırtına gibi başladı - Son Dakika
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İzmir haber! Pınar Karşıyaka sezona fırtına gibi başladı

08.10.2022 15:12
İzmir haber! Pınar Karşıyaka sezona fırtına gibi başladı

İzmir haberler... Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray Nef'i 72-70 mağlup ederek bu sezon oynadığı ilk üç resmi maçı kazanmış oldu.

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray Nef'i 72-70 mağlup ederek bu sezon oynadığı ilk üç resmi maçı kazanmış oldu.

Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Pınar Karşıyaka, Galatasaray Nef'e konuk oldu. İlk çeyreği 25-16 geride kapatan yeşil-kırmızılılar, ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyarak farkı 2'ye düşürdü ve devreye 42-40 geride girdi. Üçüncü çeyrekte de oyundan kopmayan İzmir temsilcisi, son çeyreğe 57-55 önde girdi. Son çeyrekte zor anlar yaşayan Kaf-Kaf mücadeleyi bırakmayarak son hücumunda bulduğu üçlükle maçı 72-70 kazanmasını bildi.

3'te 3 galibiyet

Bu sonuçla Karşıyaka, geçtiğimiz hafta sahasında aldığı 79-76'lık Manisa BB galibiyetinin ardından ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. Hafta içerisinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan ekibi AEK'yi konuk eden yeşil-kırmızılılar, bu maçtan da 91-88 galibiyetle ayrılmıştı. Sezona 3'te 3 ile başlayan Karşıyaka, taraftarını mutlu etti. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İzmir haber! Pınar Karşıyaka sezona fırtına gibi başladı - Son Dakika

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