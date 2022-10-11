İzmir haberleri: İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na yeni forma sponsoru - Son Dakika
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İzmir haberleri: İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na yeni forma sponsoru

11.10.2022 11:18
İzmir haberleri: İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na yeni forma sponsoru

İzmir haberler... Çimentaş, Kadınlar Hentbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor'a forma sponsoru oldu.

Çimentaş, Kadınlar Hentbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor'a forma sponsoru oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, sponsorluk anlaşmasının Celal Atik Spor Salonu'nda imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, Çimentaş'ın son dönemlerde kulüplere çeşitli destekler sağladığını bildirdi.

Çimentaş ile yaptıkları iş birliği için mutlu olduklarını kaydeden Odaman, "Bu birliktelik, henüz bir başlangıç ve önümüzdeki dönemde daha da büyüyecek. Aralık ayında oynayacağımız Avrupa Kupası maçlarımızda tüm Çimentaş ailesini aramızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çimentaş Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy ise İzmir Büyükşehir Belediyespor ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Spor ile kadının buluşmasına destek olma ilkemiz var. Bu iş birliği ile İzmir'in en önemli marka değerlerini birleştirdik. Avrupa serisinde bir İtalya takımı ile eşleşirseniz, şirketimizin merkezi olan yerde sizinle birlikte olmayı da çok isteriz. Bu iş birliği iki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun."

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Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Çimentaş, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haberleri: İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na yeni forma sponsoru - Son Dakika

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