Son 3 karşılaşmada Tarsus İdman Yurdu, Bayburt Özel İdarespor ve İnegölspor 'u 2-1'lik skorlarla deviren İzmir temsilcisi, bir galibiyet daha elde ederek 4'te 4 yapmayı ve zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler kazanarak aynı zamanda rakibinin namağlup unvanını sona erdirmek istiyor.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › İzmir haberleri | Lider Menemen FK 4'te 4 peşinde - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.