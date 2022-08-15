Eskici'den İbrahim Çolak'a geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika
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Eskici'den İbrahim Çolak'a geçmiş olsun ziyareti

15.08.2022 12:04
Eskici'den İbrahim Çolak'a geçmiş olsun ziyareti

İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici, 2 hafta önce antrenman esnasında sol el tarak kemiği kırılan Dünya ve Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ı ziyaret etti.

İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici, 2 hafta önce antrenman esnasında sol el tarak kemiği kırılan Dünya ve Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ı ziyaret etti.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, yaklaşık 2 hafta önce antrenman esnasında bir sakatlık geçirmişti. Yapılan kontrollerde İbrahim Çolak'ın sol el tarak kemiğinin kırıldığı belirlendi. 1.5-2 ay boyunca salonlardan uzak kalacak olan milli cimnastikçiye sosyal medyada binlerce sporcu ve takipçileri geçmiş olsun dileğinde bulundu. Çolak'a bir ziyaret de İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici'den geldi. Eskici, Çolak'ın evine giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Çolak'ın kazanmış olduğu madalyaların önünde fotoğraf çektirildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Milli Cimnastikçi, İbrahim Çolak, gençlik, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskici'den İbrahim Çolak'a geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

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