Yarınki yarı final müsabakalarında kadınlarda ABD- Kanada ve Ukrayna-ABD, erkeklerde ise Letonya- Fransa ile İtalya-Letonya maçları yapılacak.

Kaynak: AA

Letonya, Dikili, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda çeyrek final maçları tamamlandı - Son Dakika

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