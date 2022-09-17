19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda çeyrek final maçları tamamlandı - Son Dakika
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19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda çeyrek final maçları tamamlandı

17.09.2022 22:52

İzmir'in Dikili ilçesindeki 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda yarı finale yükselenler belli oldu.

İzmir'in Dikili ilçesindeki 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda yarı finale yükselenler belli oldu.

Sadi Erdem Plaj Sporları Tesisi'nde son 24 ve son 16 turu maçlarının ardından çeyrek final müsabakaları oynandı.

Erkeklerde Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ile Utku Kesgin-Furkan Ramazan Kaplan ikilileri son 24 turunda turnuvaya veda etti.

Yarınki yarı final müsabakalarında kadınlarda ABD- Kanada ve Ukrayna-ABD, erkeklerde ise Letonya- Fransa ile İtalya-Letonya maçları yapılacak.

Turnuva, yarınki final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

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İzmir spor haberi | Dikili'de zafer Ukrayna ve Letonya'nın İzmir spor haberi | Dikili'de zafer Ukrayna ve Letonya'nın 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası İzmir'de tamamlandı 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası İzmir'de tamamlandı Servis aracına saldıran teröristlerin saklandıkları Dikili'deki sitenin sakinleri şaşkınlık yaşıyor Servis aracına saldıran teröristlerin saklandıkları Dikili'deki sitenin sakinleri şaşkınlık yaşıyor
Kaynak: AA

Letonya, Dikili, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda çeyrek final maçları tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda çeyrek final maçları tamamlandı - Son Dakika
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