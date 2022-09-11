İzmir'in Yüzüncü Yıl Oryantiring Günleri tamamlandı - Son Dakika
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İzmir'in Yüzüncü Yıl Oryantiring Günleri tamamlandı

11.09.2022 22:30
İzmir'in Yüzüncü Yıl Oryantiring Günleri tamamlandı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "İzmir'in Yüzüncü Yıl Oryantiring Günleri"nde dereceye girenler belli oldu.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "İzmir'in Yüzüncü Yıl Oryantiring Günleri"nde dereceye girenler belli oldu.

Yakamoz Gençlik ve Spor Kulübü tarafından organize edilen 8 Eylül'de Urla ilçesinde başladıktan sonra 9 Eylül'de Alaçatı ve 10 Eylül'de Çeşme'de süren organizasyon bugün Karşıyaka etabıyla tamamlandı.

21A kategorisinde erkeklerde ilk 3 sıra Ahmet Kazan, Ali Eren ve Arda Berkcan Topal'dan kadınlarda ise Gülşah Miyasoğlu, Gözde Altuğ ve Derin Sevil Bodur'dan oluştu.

Organizasyonun ödül töreni, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Eylül, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir'in Yüzüncü Yıl Oryantiring Günleri tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'in Yüzüncü Yıl Oryantiring Günleri tamamlandı - Son Dakika
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