18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı - Son Dakika
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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı

01.08.2022 23:08
18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı

İzmir'in ev sahipliğindeki 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup karşılaşmaları tamamlanırken, son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.

İzmir'in ev sahipliğindeki 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup karşılaşmaları tamamlanırken, son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde, gruplarda son müsabakalar yapıldı.

Toplam 4 grupta 16 takımın yer aldığı organizasyonda son 16 turunda A ile B Grubu, C ile de D Grubu'ndaki takımlar çapraz eşleşti.

Galip gelenlerin çeyrek finale yükseleceği, mağlupların ise klasman maçlarına çıkacağı turnuva, 3 Ağustos Çarşamba günü son 16 turu karşılaşmalarıyla devam edecek.

B Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda A Grubu üçüncüsü Büyük Britanya ile eşleşti. Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle 3 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Son 16 turu eşleşmeleri ve grup müsabakalarında bugün alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye-Büyük Britanya

Fransa-Almanya

Slovenya-Hırvatistan

Litvanya-Çekya

İsrail-Polonya

Sırbistan-Karadağ

İspanya-Kuzey Makedonya

İtalya-Yunanistan

Sonuçlar

A Grubu:

Kuzey Makedonya-Büyük Britanya: 69-71

Fransa-İsrail: 82-66

B Grubu:

İspanya-Polonya: 70-49

Türkiye-Almanya: 68-64

C Grubu:

Yunanistan-Slovenya: 61-73

Sırbistan-Çekya: 82-65

D Grubu:

İtalya-Karadağ: 76-41

Litvanya-Hırvatistan: 83-54

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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