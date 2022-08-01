Toplam 4 grupta 16 takımın yer aldığı organizasyonda son 16 turunda A ile B Grubu, C ile de D Grubu'ndaki takımlar çapraz eşleşti.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.