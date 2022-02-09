Üye Girişi
İzmir, Namık Dalgakıran'ı milli takıma uğurladı - Son Dakika

İzmir, Namık Dalgakıran'ı milli takıma uğurladı

09.02.2022 12:59
İzmir, Namık Dalgakıran'ı milli takıma uğurladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, hentbolun sembol ismi Namık Dalgakıran'ı milli takıma uğurladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, hentbolun sembol ismi Namık Dalgakıran'ı milli takıma uğurladı. Dalgakıran, Türkiye A Milli Hentbol Takımı Yardımcı Antrenörü olarak görev yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 16 yılını ailede geçiren Türk hentbolunun sembol ismi Namık Dalgakıran'ı Milli Takım'a uğurladı. Kulüp Başkanı Ersan Odaman, Türkiye A Milli Hentbol Takımı Yardımcı Antrenörü Dalgakıran'a, Antalyaspor ile oynanan maçtan önce plaket vererek emekleri için teşekkür etti. Başkan Odaman, "Namık Dalgakıran, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde hentbolda çok önemli bir değer oldu. Kulübümüzün tek Türkiye Kupası'nı kazandığı 2021'de takımımıza çok emek verdi. Milli Takım'da başarılarını devam ettireceğine inanıyoruz" dedi.

"Milli Takım'da başarılı olmak için ter dökeceğim"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün ikinci evi olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Hem oyuncu, hem de teknik adam olarak çok güzel günlerim geçti. Hentbolda en büyük iki kupayı kulübüme kazandırdım. 2008'de takım kaptanı olarak Süper Lig Şampiyonluk Kupası'nı, 2021'de ise Türkiye Kupası'nı kaldırmanın sevincini yaşadım. Başkan Ersan Odaman'a verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Şimdi milli takımda başarılı olmak için ter dökeceğim" diye konuştu.

Dalgakıran kimdir?

Dalgakıran hentbola Şirinyer Alke'de başladı. Eti Bisküvileri, Halk Bankası, Ankaragücü, Çankaya Belediyespor, ASKİ, Beşiktaş, Mersin Yenişehir Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor'da görev yaptı. Dalgakıran, sporcu olarak 11 şampiyonluk, 12 Türkiye, 1'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası kaldırdı. 100'ün üzerinde milli forma giydi. 32 yıllık sporculuk kariyerini 2012'de noktalayarak İzmir Büyükşehir Belediyespor'da Hentbol Erkek Takımı'nın başına antrenör olarak geçen Dalgakıran takımın kazandığı ilk Türkiye Kupası'nda önemli rol üstlendi. - İZMİR

İzmir, Namık Dalgakıran'ı milli takıma uğurladı
İzmir, Namık Dalgakıran'ı milli takıma uğurladı
İzmir, Namık Dalgakıran'ı milli takıma uğurladı

YORUMLAR
500

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Milli Takım, gençlik, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İzmir, Namık Dalgakıran'ı milli takıma uğurladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:31 Tanju Özcan'ın erken seçim formülüne, CHP karşı çıktı! Sebebi o paylaşım
13:24 Asansörde cesedi bulunan kadının cinayete kurban gittiği belirtildi!
13:10 Sesi tıpatıp aynı! 'Karantinadaki Erdoğan' taklidi izleyenleri güldürdü
13:00 Bakıcısının, yaşlı annelerine tecavüz ettiğini gizli kamerada fark ettiler! Sapık bakıcı müebbet yatacak
12:48 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün neler oldu? Nadide'nin tehditleri karşısında Songül ne yapacak?
12:27 Kaçak kazı yapan şahıslar siyah tavuk kesmiş! Nedeni ise daha da dehşet verici
12:24 Yeni düzenleme geliyor! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeyle ilgili değişiklik gündemde
12:11 Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz
12:06 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı
11:58 Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 13:39:22. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir, Namık Dalgakıran'ı milli takıma uğurladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement