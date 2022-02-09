İzmir, Namık Dalgakıran'ı milli takıma uğurladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, hentbolun sembol ismi Namık Dalgakıran'ı milli takıma uğurladı. Dalgakıran, Türkiye A Milli Hentbol Takımı Yardımcı Antrenörü olarak görev yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 16 yılını ailede geçiren Türk hentbolunun sembol ismi Namık Dalgakıran'ı Milli Takım'a uğurladı. Kulüp Başkanı Ersan Odaman, Türkiye A Milli Hentbol Takımı Yardımcı Antrenörü Dalgakıran'a, Antalyaspor ile oynanan maçtan önce plaket vererek emekleri için teşekkür etti. Başkan Odaman, "Namık Dalgakıran, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde hentbolda çok önemli bir değer oldu. Kulübümüzün tek Türkiye Kupası'nı kazandığı 2021'de takımımıza çok emek verdi. Milli Takım'da başarılarını devam ettireceğine inanıyoruz" dedi.

"Milli Takım'da başarılı olmak için ter dökeceğim"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün ikinci evi olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Hem oyuncu, hem de teknik adam olarak çok güzel günlerim geçti. Hentbolda en büyük iki kupayı kulübüme kazandırdım. 2008'de takım kaptanı olarak Süper Lig Şampiyonluk Kupası'nı, 2021'de ise Türkiye Kupası'nı kaldırmanın sevincini yaşadım. Başkan Ersan Odaman'a verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Şimdi milli takımda başarılı olmak için ter dökeceğim" diye konuştu.

Dalgakıran kimdir?

Dalgakıran hentbola Şirinyer Alke'de başladı. Eti Bisküvileri, Halk Bankası, Ankaragücü, Çankaya Belediyespor, ASKİ, Beşiktaş, Mersin Yenişehir Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor'da görev yaptı. Dalgakıran, sporcu olarak 11 şampiyonluk, 12 Türkiye, 1'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası kaldırdı. 100'ün üzerinde milli forma giydi. 32 yıllık sporculuk kariyerini 2012'de noktalayarak İzmir Büyükşehir Belediyespor'da Hentbol Erkek Takımı'nın başına antrenör olarak geçen Dalgakıran takımın kazandığı ilk Türkiye Kupası'nda önemli rol üstlendi. - İZMİR