İzmir spor: Avrupa'da Pınar Karşıyaka seyircisiz ilk maçta

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne Manisa Büyükşehir Belediyespor galibiyetiyle başlayan Pınar Karşıyaka, yarın Avrupa'da FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki sezonun ilk maçında Yunan ekibi AEK'yı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.30'da başlayacak. Geçen sezon evinde Play-In etabındaki Tenerife mücadelesinde yaşanan saha olayları nedeniyle FIBA'dan 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Karşıyaka, rakibini boş tribünler önünde ağırlayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip grupta evinde 25 Ekim'deki Reggio Emilia maçını da seyircisiz oynayacak. Gruptaki diğer ilk hafta maçında ise Telekom Baskets Bonn, Reggio Emilia'yı 5 Ekim Çarşamba günü ağırlayacak. İzmir temsilcisi çift devreli lig usulü oynanacak grupta ilk sırayı elde ederek adını direkt son 16 turuna yazdırmaya çalışacak. Son sırayı elde eden takımın Şampiyonlar Ligi'ne veda edeceği grupta ikinci ve üçüncü basamağı elde eden ekipler ise son 16 için Play-In oynayacak. Bu sezon yenilediği kadrosuyla hedefini Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk olarak belirleyen Karşıyaka, 2021'de final oynadığı organizasyona geçen sezon Play-In'de veda etmişti.

- İzmir