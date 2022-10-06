TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Hacettepe 1945 deplasmanındaki mağlubiyetin yaralarını bu hafta Alsancak Stadı 'nda Karbel Karaköprü Belediyespor'u yenerek sarmak isteyen Karşıyaka 'da 2 as kadroya dönecek. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle 2 maçtır forma giyemeyen Fatih Ergen ve Hacettepe deplasmanı öncesi son antrenmanda kasık bölgesindeki ağrılar nedeniyle kadrodan çıkartılan Okan Baydemir iyileşti. İki futbolcu da bu hafta forma giyebilecek. Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar'ın son iki maçta hayal kırıklığı yaratan kadroda değişiklik yapması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › İzmir spor haberi... Karşıyaka'da Okan ve Fatih dönüyor - Son Dakika

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