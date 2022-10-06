İzmir spor haberi... Karşıyaka'da Okan ve Fatih dönüyor - Son Dakika
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İzmir spor haberi... Karşıyaka'da Okan ve Fatih dönüyor

06.10.2022 12:30
İzmir spor haberi... Karşıyaka'da Okan ve Fatih dönüyor

İzmir spor haberine göre TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Hacettepe 1945 deplasmanındaki mağlubiyetin yaralarını bu hafta Alsancak Stadı'nda Karbel Karaköprü Belediyespor'u yenerek sarmak isteyen Karşıyaka'da 2 as kadroya dönecek.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Hacettepe 1945 deplasmanındaki mağlubiyetin yaralarını bu hafta Alsancak Stadı'nda Karbel Karaköprü Belediyespor'u yenerek sarmak isteyen Karşıyaka'da 2 as kadroya dönecek. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle 2 maçtır forma giyemeyen Fatih Ergen ve Hacettepe deplasmanı öncesi son antrenmanda kasık bölgesindeki ağrılar nedeniyle kadrodan çıkartılan Okan Baydemir iyileşti. İki futbolcu da bu hafta forma giyebilecek. Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar'ın son iki maçta hayal kırıklığı yaratan kadroda değişiklik yapması bekleniyor.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Alsancak Stadı, Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir spor haberi... Karşıyaka'da Okan ve Fatih dönüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir spor haberi... Karşıyaka'da Okan ve Fatih dönüyor - Son Dakika
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