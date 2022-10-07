İzmir spor haberleri: Artvin Hopaspor, İzmir'e 3 puan hedefiyle gidecek - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir spor haberleri: Artvin Hopaspor, İzmir'e 3 puan hedefiyle gidecek

07.10.2022 13:43
İzmir spor haberleri: Artvin Hopaspor, İzmir'e 3 puan hedefiyle gidecek

İzmir yerel spor haberine göre TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor'da, kulüp başkanı Başkan Lütfü Kolçak, yarın deplasmanda karşılaşacakları Bergama Belediyespor'u yenerek ligde 3 puanla tanışmak istediklerini söyledi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor'da, kulüp başkanı Başkan Lütfü Kolçak, yarın deplasmanda karşılaşacakları Bergama Belediyespor'u yenerek ligde 3 puanla tanışmak istediklerini söyledi.

Kolçak, 3 puan ile ligde 17. sırada yer aldıklarını, bu durumdan camia olarak hoşnut olmadıklarını belirterek, "Ligde maalesef isteğimiz yerde değiliz. İnanın başta kulüp başkanı olarak ben ve değerli yönetim kurulu arkadaşlarım son derece üzgünüz. Ancak yönetim olarak futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Alacağımız bir galibiyetle toparlanarak kısa sürede ligde hak ettiğimiz sıralamada yerimizi alacağız." dedi.

Bergama Belediyespor maçına hazır olduklarını dile getiren Kolçak, "Bu maça çok iyi hazırlandık. Bugün İzmir'e hareket edeceğiz. Güzel bir oyunla ligde ilk galibiyetimizi alarak 3 puanla tanışmak istiyoruz. Zevkli ve çekişmeli bir maç olacağına inanıyorum. Alacağımız bir galibiyet bize çok şey katacaktır. Şiddetle 3 puana ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kolçak, İzmir'de yaşayan taraftarları maça davet ederek, "Takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan vefakar taraftarlarımızın desteğini de arkamıza alarak bu deplasmandan istediğimiz puan ve puanları alarak mutlu bir şekilde evimize dönmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
İzmir haberleri! Karşıyaka'ya dişli rakip İzmir haberleri! Karşıyaka'ya dişli rakip İzmir spor haberi... Karşıyaka'da Okan ve Fatih dönüyor İzmir spor haberi... Karşıyaka'da Okan ve Fatih dönüyor
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bergama Belediyespor, Artvin, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir spor haberleri: Artvin Hopaspor, İzmir'e 3 puan hedefiyle gidecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:42 Beşiktaş'ın sakatlıklarını atlatan iki yıldızı Giresunspor maçı kadrosuna alındı
19:04 Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı
18:55 Zafer Partisi'nde ayrılıklar sürüyor! Ümit Özdağ'ın yardımcısı da istifa etti
18:51 Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu
18:49 Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile yaşadığı mikrofon kazasının ardından açıklama yayınladı: Sözlerim iyi niyetliydi
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:44 Lisede çalışan hizmetli odasında ölü bulundu
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
16:45 Drift şov pahalıya patladı! Hem parasından hem de ehliyetinden oldu
16:41 Motosikletli kuryeye düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kadına kurşun isabet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 20:22:17. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir spor haberleri: Artvin Hopaspor, İzmir'e 3 puan hedefiyle gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement