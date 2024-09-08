İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı, Milli Takım'ın İzlanda maçı öncesi açıklama yaptı

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İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), A Milli Futbol Takım'ın yarın UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta İzlanda Milli Takımı'nı Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacağı maç öncesi açıklama yaptı. İzmir'in 9 Eylül gibi anlamlı bir günde milli heyecan yaşadığını belirten İZVAK yönetimi, "Türk Milli Futbol Takımı'mızın, İzlanda maçını en anlamlı günümüz olan 9 Eylül'de İzmir'imizde oynayacak olması, sadece sportif bir olay değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel bir öneme de sahip. İzmir'imiz ve taraftarlarımız, uzun yıllardır uluslararası spor karşılaşmalarına asgari seviyede ev sahipliği yapmış bir şehir olarak bu maçı dört gözle bekliyor" dedi.

Açıklamada, "Asırlık kulüpleriyle köklü bir futbol kültürüne sahip olan İzmir'imizde futbol bir fenomen ve derin bir tutkudur. Bu tutkunun ateşinde oynanacak olan Türkiye - İzlanda maçı, şehrimizin, uluslararası düzeyde futbol sahnesine yeniden dönüşünün bir sembolü olacaktır. Türkiye'nin en güzeli olan Gürsel Aksel Stadyumu'nun muhteşem atmosferinde, tüm takımlarımız, tüm renklerimiz ve taraftarlarımızla milli takımımızı coşkuyla alkışlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. İzmir'e hoş geldin, Milli Takım'ımız" ifadeleri yer aldı.

Yarın saat 21.45'te başlayacak Türkiye - İzlanda maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun İzmir kulüpleri ve İZVAK'ı ziyaret etmesi bekleniyor.