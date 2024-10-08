İzmir Spor Zirvesi'nde Gururlu Anlar - Son Dakika
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İzmir Spor Zirvesi'nde Gururlu Anlar

İzmir Spor Zirvesi\'nde Gururlu Anlar

İzmir'de düzenlenen spor zirvesinde Türkiye'nin uluslararası başarıları paylaşıldı.

08.10.2024 18:15
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, -İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen, İzmir Spor Zirvesi'nde farklı spor dallarında Türkiye'nin uluslararası gururu olan sporcularımız bir araya geldi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen zirveye Türkiye'nin olimpiyatlar ve uluslararası organizasyonlarda gururu olan yıldız sporcular katıldı. "Türkiye'de Cimnastik" oturumunda Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, ülkemize tarihinin cimnastikte ilk olimpiyat madalyasını getiren İzmirli sporcu Ferhat Arıcan, ilk Dünya ve Avrupa şampiyonu yine İzmirli İbrahim Çolak ile Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin katıldı.

"Sporun Güçlü Kadınları" başlıklı oturumda, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak ülkemize kadınlar güreşinde tarihin ikinci madalyasını getiren güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, yine Paris Olimpiyatları'nda tekvandoda bronz madalyayı boynuna takan Nafia Kuş Aydın ve dünyanın en zorlu 7 açık deniz kanalı geçişinde 4 etabı tamamlamayı başaran ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı tecrübelerini paylaştı. "Olimpiyatlardaki Gururlarımız" adlı oturumda olimpik eskrimci Nisanur Erbil, 2024 Paris Olimpiyatları'nda sırıkla atlamada finalde yarışan Ersu Şaşma ve olimpik yelkenci Alican Kaynar katılımcı olarak yer aldı.

"Paralimpik Gurur" oturumunda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda tarihi dereceler elde eden sporcularımız spor kariyerlerini anlattı. Oturuma Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Avukat Murat Aksu, para yüzücü Sümeyye Boyacı, para masa tenisçi Kübra Korkut, para atıcı Aysel Özgan ve para triatlet Uğurcan Özer katıldı. "Voleybolun Yolculuğu" oturumunda ise eski milli voleybolcu Özlem Özçelik ve A Milli Takım Voleybol Takım Menajeri-eski milli voleybolcu Pelin Çelik İzmirliler ile buluştu. Oturumda takımlar düzeyinde Avrupa ve Dünya çapındaki başarılarımız, Paris Olimpiyatları'nda takım sporlarında tarihte ilk kez yarı finale kalan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın başarı yolculuğu anlatıldı.

Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Politika, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir Spor Zirvesi'nde Gururlu Anlar - Son Dakika

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