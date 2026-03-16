Süphan Dağı tırmanışına tipi ve kar engeli

İzmir Olimpis Doğa Sporları üyesi dağcılar, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı'nda etkili olan tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle zirve yapamadan geri döndü.

Hafta sonu erken saatlerde tırmanışa başlayan İzmir Olimpis Doğa Sporları üyesi dağcılar, hava şartlarının hızla kötüleşmesi üzerine ilerlemekte güçlük çekti. Dağın yüksek kesimlerinde etkisini artıran tipi ve yoğun kar yağışı görüş mesafesini ciddi şekilde etkilemesi üzerine grup zirve yapamadan geri döndü.

Açıklamalarda bulunan Kemal Yılmaz isimli dağcı, "Tipi ve yoğun kar nedeniyle ilerlemek hem zorlaştı hem de riskli hale geldi. Güvenliğimizi ön planda tutarak tırmanışı sonlandırdık ve Kışkılı Mahallesi'nde bir müddet bekledik. Daha sonra Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Beyi aradık ve kepçeyi gönderdi. Yolu açtılar. Kendisine teşekkür ederiz" dedi. - BİTLİS