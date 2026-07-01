İzmirli Dansçı Seden'den Büyük Başarı - Son Dakika
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İzmirli Dansçı Seden'den Büyük Başarı

01.07.2026 15:39
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15 yaşındaki Seden Öncü, Türkiye Şampiyonası'nda iki birincilik elde ederek dünya şampiyonasına katılacak.

(İZMİR) –

İzmirli 15 yaşındaki dansçı Seden Öncü, Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen modern, jazz ve show dans Türkiye Şampiyonası'nda iki ayrı kategoride Türkiye birinciliği elde etti. Genç sporcu, kasım ayında İstanbul'da düzenlenecek Dünya Dans Sporları Federasyonu (WDSF) Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

İzmirli genç dansçı Seden Öncü, Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Modern, Jazz ve Show Dans Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği başarılarla dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Henüz 15 yaşında olan Öncü, şampiyonada Yıldızlar Kadın-Erkek Duo Jazz kategorisinde partneri Tuna Çakbak ile yarıştı. Gloria Estefan'ın "Conga" adlı eseri eşliğinde sergiledikleri performansla jüri üyelerinden en yüksek puanları alan ikili Türkiye şampiyonu oldu.

Genç sporcu, takım kategorisinde de önemli bir başarıya imza attı. F. Scott Fitzgerald'ın klasik eseri Muhteşem Gatsby'den uyarlanan show dans performansında Nick Carraway karakterini canlandıran Seden Öncü, ekibiyle birlikte bu kategoride de Türkiye birinciliğini elde etti.

Şampiyonadaki dereceleriyle Seden Öncü ve Tuna Çakbak, 11-15 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek WDSF Dünya Modern, Jazz ve Show Dans Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. İkili, modern, jazz ve show dans branşlarında dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Türkiye, Kültür, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmirli Dansçı Seden'den Büyük Başarı - Son Dakika

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