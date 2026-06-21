Üniversite sahalarından Çin profesyonel ligine

İzmir'de üniversite formasıyla başlayan basketbol serüveni, Çin Profesyonel Basketbol Ligi'ne uzanan uluslararası bir başarı öyküsüne dönüştü.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde basketbolun prestij arenası olarak kabul edilen Çin Profesyonel Basketbol Ligi (CBA), İzmirli bir gencin başarılarına sahne oluyor. Yaşar Üniversitesi mezunu Mert Özmutlu, Shanxi Loongs takımında sürdürdüğü görevini Şanghay eyaletinde "Yılın Koçu" ödülünü kazanarak taçlandırdı.

Genç antrenör, başarı hikayesinin ardında yatan en büyük gücün üniversite yıllarında saklı olduğunu söyledi. Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü mezunu olan Mert Özmutlu, takımının Türkiye Üniversiteler Ligi'ne çıkmasının ardından yaşadığı sakatlıklar nedeniyle profesyonel oyunculuk kariyerine son vermek durumunda kaldı. Özmutlu, bu sürecin devamında potalara küsmedi ve çalışmalarını antrenör olarak sürdürdü. Pınar Karşıyaka altyapısında oyuncu yetiştirmeye başladı. Sonraki yıllarda, Mavişehir Spor Kulübü, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve son olarak Gaziantep Basketbol'da görev yaparak takımı Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükselten Özmutlu, 2019 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nden teklif aldı. Şanghay'a adım attıktan 1 buçuk ay sonra tüm dünyayı sarsan Covid-19 pandemisi nedeniyle ülkesine dönmek zorunda kalan antrenör buna rağmen pes etmedi.

Çin'de 'Yılın Koçu'

2023 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'ne geri dönen Mert Özmutlu, Şanghay'daki Shanzi Loongs kulübünün altyapısında görev üstlenerek 11, 12 ve 14 yaş gruplarında 3 farklı kupa kazandı. İlk senesinde gösterdiği bu başarı, ona Şanghay eyaletinde 'Yılın Koçu' unvanını getirdi ve Çin Profesyonel Basketbol Ligi'nin (CBA) kapılarını açtı. Shanxi Loongs takımında 'Asistan Koç' olarak görev yapan ve kısa sürede uluslararası basketbol camiasında dikkat çeken bir antrenör haline gelen Özmutlu, şimdiki hedefinin birkaç yıl içinde CBA seviyesinde 'Başantrenör' olarak takım yönetmek olduğunu söyledi.

Özmutlu, "Çin'in basketbol seviyesi ve kültürü, bana bakış açısı, yaptığım işe değer vermeleri benim işime dört elle sarılmama ve her geçen gün kendimi kanıtlamama sebep oluyor. Yaz mevsimi olmasına rağmen benimle bireysel anlamda idman yapmak isteyen, NBA'de oynayan oyuncularla da çalışıyorum" dedi.

Çin'de gördüğü saygı ve basketbol kültürünün kendisini her gün daha fazla gelişmeye teşvik ettiğini belirten Mert Özmutlu, tüm bu küresel başarıların tesadüf olmadığını dile getirdi. Üniversite çatısı altında kurduğu bağlara da değer verdiğini anlatan başarılı mezun, şunları söyledi: "Yaşar Üniversitesi'ndeki hocalarımın ve antrenörlerimin konuşmaları, bana verdikleri nasihatler hayatımı ve kariyerimi çizmemde, vizyonumu genişletmemde çok büyük rol oynadı." - İZMİR