İzmirli Judocular Uluslararası Turnuvada Altın Madalya Kazandı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Ekin İtmeç ve Aybüke Gül Edirne'de düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judo sporcuları Ekin İtmeç ve Aybüke Gül, Edirne'de 11-12 Eylül tarihleri arasında, 14 ülkeden 58 kulübün katılımıyla yapılan Uluslararası Judo Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

İzmirli sporculardan Ekin İtmeç 52 kiloda, Aybüke Gül 57 kiloda tüm rakiplerini yenerek kürsünün zirvesine çıktı. Büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen Başantrenör Mesut Kapan, "Altyapımızın meyvelerini madalyalarla almak çok güzel. Ekin İtmeç ve Aybüke Gül'ün son dönemlerdeki gelişimi bizleri sevindiriyor. Kulüp antrenörümüz Özgür Yılmaz'ı ve sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - İZMİR