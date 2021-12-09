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İzmirli şampiyon Ümit Ülkü'den yeni rekor - Son Dakika

İzmirli şampiyon Ümit Ülkü'den yeni rekor

09.12.2021 10:59
İzmirli şampiyon Ümit Ülkü'den yeni rekor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2021 Türkiye Pist Şampiyonası, Kocaeli Körfez Yarış Pisti'ndeki final yarışıyla sona ererken, İzmirli pilot Ümit Ülkü, 11'inci şampiyonluğunu kazanıp ulaşılması güç bir rekora imza attı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2021 Türkiye Pist Şampiyonası, Kocaeli Körfez Yarış Pisti'ndeki final yarışıyla sona ererken, İzmirli pilot Ümit Ülkü, 11'inci şampiyonluğunu kazanıp ulaşılması güç bir rekora imza attı.

Milli sporcu ve ileri sürüş eğitmeni Ümit Ülkü, kariyerinin 11'inci Türkiye şampiyonluğuna 2021 Türkiye Pist Şampiyonası'nın süper grup kategorisinde ulaşıp kendi rekorunu egale etti. Ülkü Motorsporları'nın takım kaptanı olan Ümit Ülkü, pistteki izleyicilerden büyük alkış aldı.Bugüne kadar 8'i pist, 2'si tırmanma olmak üzere 10 Türkiye şampiyonluğunu elinde bulunduran tek milli yarış pilotu olan Ümit Ülkü, 11'inci kez şampiyon olarak kendi rekorunu geliştirdi. Milli sporcu Ümit Ülkü, "Süper grupta lider geldiğimiz Kocaeli'de matematiksel olarak 2021 sezonunda şampiyonluğumuzu garantilemeyi başardık. Bu şampiyonlukta emeği geçen Ülkü Motorsport ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm pilot arkadaşlarıma da mücadelelerinden ötürü kutuyorum" açıklamasını yaptı.


İzmirli şampiyon Ümit Ülkü'den yeni rekor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye, Kocaeli, Pilot, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmirli şampiyon Ümit Ülkü'den yeni rekor - Son Dakika Spor


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