İzmirli yüzücü Tuna Tunca, 35 kilometrelik Catalina Kanalı'nı yüzerek geçmeyi başardı
İzmir Büyükşehir Belediyespor'un lisanslı yüzücüsü Tuna Tunca, Ocean's 7'deki dördüncü parkur olan Catalina Kanalı'nı başarıyla geçti. Bu zorlu başarının ardından yurda dönen Tunca, İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından havaalanında coşkuyla karşılandı.
İZMİR Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün lisanslı yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu meydan okumaları arasında gösterilen Ocean's 7'deki dördüncü parkuru olan 35 kilometrelik Catalina Kanalı'nı başarıyla geçmeyi başardı. Büyük bir başarıya imza atan Tuna Tunca yurda döndü.
Tunca'yı İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü coşkuyla karşıladı. Yapılan açıklamada, "Milli ultra maraton yüzücümüz Tuna Tunca ve İl Müdürlüğü Antrenörümüz Mert Onaran liderliğinde yürütülen bu zorlu süreci zaferle taçlandıran gurur kaynaklarımızı yurda dönüşlerinde havaalanında coşkuyla karşıladık. Sporcumuzu ve antrenörümüzü yürekten tebrik ediyor, yeni hedeflerinde başarılar diliyoruz" denildi.
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