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İzmirliler 2021'de sporda tarih yazdı - Son Dakika

İzmirliler 2021'de sporda tarih yazdı

31.12.2021 10:20
İzmirliler 2021'de sporda tarih yazdı

Dünya çapında 2020'de olduğu gibi koronavirüs pandemisi gölgesinde geride bırakılan 2021 yılında İzmirli sporcular yine Türkiye'nin yüz akı oldu.

Dünya çapında 2020'de olduğu gibi koronavirüs pandemisi gölgesinde geride bırakılan 2021 yılında İzmirli sporcular yine Türkiye'nin yüz akı oldu. İzmir'den çıkan sporcular, Tokyo Olimpiyatları ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında tarihi ilkleri başardı. Pandemi yüzünden 2020'de ertelenip, 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'na artistik cimnastikte ilk kez tamamı İzmir'de yetişen 5 sporcuyla katılan Türkiye, erkeklerde 7 final sevinci yaşadı. Türkiye'nin ilk dünya ve Avrupa şampiyonu İbrahim Çolak, Dünya Şampiyonası'nda ilk gümüş madalyayı kazanan Ahmet Önder ve Mısır asıllı Adem Asil, Tokyo'da finallerde yarışırken, Ferhat Arıcan ise olimpiyatlarda tarih yazdı.

Daha önce 2016 Rio Olimpiyatları'na katılıp Cumhuriyet tarihinde olimpiyatlara kota alan ilk Türk erkek cimnastikçi olan Ferhat, Tokyo'da paralel barda finalde üçüncü olarak Türkiye'ye cimnastikte tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getirdi. Başarılı sporcu, olimpiyatlarda İzmir'e de 73 yıl sonra ilk madalyayı kazandırdı. Mersin'deki 2020 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Nisan 2021'de İsviçre'de düzenlenen 2021 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda erkekler paralel barda yine altın madalya kazanan Ferhat, yıl içinde üst üste 2 kez Avrupa şampiyonu olan ilk Türk cimnastikçi de oldu.

EMRE SAKÇI KAPANIŞI DÜNYA REKORUYLA YAPTITürkiye'ye yüzmede son yıllardaki başarılarıyla tarihi ilkleri yaşatan İzmirli sporcu Emre Sakçı, 2021 yılı içinde üst üste ikinci Avrupa ikinciliğini kazanırken, büyüklerde dünya rekoru kıran ilk Türk yüzücü olarak da tarihe geçti. 2019'daki gümüş madalyasından sonra 2021'in kasım ayında Rusya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda yine gümüş madalyayı kazanan Emre, yılın son haftasında Türkiye'ye müthiş bir hediye daha verdi. Emre, 26 Aralık 2021'de Gaziantep'teki Türkiye Şehitkamil Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada dünya rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı. Belaruslu Ilya Shymanovich'in 25.25'lik rekorunu tarihe gömen Emre, 24.95'lik dünya rekoru derecesiyle bu branşta tarihte 25 saniyenin altına inen ilk sporcu olmanın gururunu yaşadı.

İzmirli sporcular yıl içinde Tokyo Olimpiyatları'nda Yasemin Ecem Anagöz'ün çiftlerde Mete Gazoz'la birlikte elde ettiği dördüncülük, Trambolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda senkronize çiftlerde Sıla Karakuş'un kazandığı ilk gümüş madalya, U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Adem Burak Uzun'un boynuna taktığı bronz madalya gibi yelken ve rüzgar sörfünde de uluslararası alanda birçok kez madalya sevinci yaşadı.


İzmirliler 2021'de sporda tarih yazdı
İzmirliler 2021'de sporda tarih yazdı
İzmirliler 2021'de sporda tarih yazdı
İzmirliler 2021'de sporda tarih yazdı
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Türkiye, İzmir, Tokyo, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmirliler 2021'de sporda tarih yazdı - Son Dakika Spor


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