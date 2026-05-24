İzmirspor 3. Lige Veda Etti

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 8'inci Grup'ta sezonu 15 takım arasında 9'uncu sırada tamamlayan İzmirspor, statü gereği lige veda ederek 3'üncü kez İzmir Süper Amatör Ligi'ne düştü. Torbalıspor'un play-off finalinde Bigaspor'a 3-1 yenilmesiyle İzmir'den hiçbir kulüp 3'üncü Lig'e yükselemedi. Gruptaki 5 İzmir temsilcisi arasında 4'üncü sırayı alan İzmirspor, Torbalıspor'un üst lige çıkamaması nedeniyle statü gereği kümede kalma niteliği taşıyan play-out karşılaşması oynama hakkı kazanamadan lige veda etti. Süper Lig'de 10, 1'inci ligde 22, 2'nci ligde 4, 3'üncü ligde ise 16 sezon mücadele eden 103 yıllık kulüp, 2010 yılından bu yana amatör liglerde yer alıyor. İzmir temsilcisi daha önce 2015-16 ve 2022-23 sezonlarında BAL'a veda ederek yerel lige düşmüştü.