İzmit Belediyesi Mangala Turnuvası Düzenliyor

İzmit'te spor bilincini arttırmak için düzenlenecek mangala turnuvasına öğrenciler 12 Ocak tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Birçok farklı spor branşından turnuvalar düzenleyen İzmit Belediyesi, yeni etkinliğe daha imza atacak. İzmit Belediyesi, Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu ile Mangala Federasyonu işbirliğinde Mangala Turnuvası düzenleyecek. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılacağı turnuva 14 Ocak Pazar günü saat 13.00'te İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Turnuvada, Türk Kültürü'nde önemli yer tutan ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan mangala oyunu tanıtılacak. Oyunun kuralları ve oynanış şekli anlatıldıktan sonra müsabakalar yapılacak. Mangala Turnuvası'nda yer almak için başvuru ve kayıtlar 12 Ocak tarihine kadar belediyenin internet sitesinden yapılabilecek. - KOCAELİ